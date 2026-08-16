Русия цензурира автобиографията на папа Франциск заради либерално отношение към хомосексуализма

Русия цензурира автобиографията на папа Франциск заради либералното отношение към хомосексуализма.

В руското издание на книгата „Надежда", издадена през 2026 г. от издателство „Алпина", се оказаха цензурирани. Същите пасажи бяха премахнати от електронната версия на книгата. Книжарницата Primus Versus и обществената група „Християни срещу войната" обърнаха внимание на това, съобщава UNN, цитирайки DW.

В печатната версия изявленията на Франциск, че хомосексуалността не е престъпление и че гейовете и транссексуалните хора също са добре дошли в църквата, са скрити от плътни черни линии.

Трансджендър хората могат да бъдат кръстени и да станат кръстници при същите условия като другите вярващи - тази фраза на папата също e цензурирана. Пасаж, в който се казва, че Ватикана позволява благословията на еднополови съюзи, също e скрит.

Изданието отбелязва, че след като Русия прие закон, забраняващ „ЛГБТ пропагандата" през 2022 г., някои публикации започнаха да бъдат изтегляни от продажба, а цели пасажи са премахнати от някои книги или покрити с черни линии. През последните четири години около 600 заглавия са изчезнали от продажба, изчисли The Insider.

В описанието на автобиографията се казва, че тя разказва за живота на Франциск „от семейството на италиански емигранти и детството в многонационалния Буенос Айрес до избирането му за папа и ръководството на Църквата".