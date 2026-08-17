Спешно изграждат дънна преграда край унгарската АЕЦ "Пакш" заради критично ниския Дунав

В ход са действия за повишаване на водите на р. Дунав около унгарската АЕЦ "Пакш". Това заяви премиерът на страната Петер Мадяр във фейсбук. По думите у действията на работниците били "свръх човешки", за да може да се поддържа работата на централата.

Унгарският лидер предупреди, че се очаква най-критичният момент за АЕЦА да бъде във вторник и сряда, защото тогава се очаква нивото на Дунав да спадне с още 1 - 15 см. Той поясни, че за момента реката е с 9 см над нивото, което би принудило прекратяването на работата на АЕЦ-а. Според Мадяр този сценарий може да се избегне само, ако потапянето на баражите в близост до централата постигне резултат и нивото на Дунав около нея се вдигне.

"От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата. Строителството на дънна преграда напредва с главоломна скорост", каза Мадяр.