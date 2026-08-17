ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кая Калас предлага най-мащабния списък със санкции...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23399987 www.24chasa.bg

Спешно изграждат дънна преграда край унгарската АЕЦ "Пакш" заради критично ниския Дунав

1280
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Петер Мадяр КАДЪР: Ютуб/Magyar Péter Hivatalos

В ход са действия за повишаване на водите на р. Дунав около унгарската АЕЦ "Пакш". Това заяви премиерът на страната Петер Мадяр във фейсбук. По думите у действията на работниците били "свръх човешки", за да може да се поддържа работата на централата.

Унгарският лидер предупреди, че се очаква най-критичният момент за АЕЦА да бъде във вторник и сряда, защото тогава се очаква нивото на Дунав да спадне с още 1 - 15 см. Той поясни, че за момента реката е с 9 см над нивото, което би принудило прекратяването на работата на АЕЦ-а. Според Мадяр този сценарий може да се избегне само, ако потапянето на баражите в близост до централата постигне резултат и нивото на Дунав около нея се вдигне.

 "От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата. Строителството на дънна преграда напредва с главоломна скорост", каза Мадяр.

Петер Мадяр КАДЪР: Ютуб/Magyar Péter Hivatalos

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък