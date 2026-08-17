Почина актрисата Хейдън Пенетиър

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Тя не криеше борбата си с алкохолната зависимост и следродилната депресия

Тя има дъщеря от връзката си с бившия световен шампион по бокс Владимир Кличко

На 36 години почина американската актриса и певица Хейдън Пенетиър, съобщи ABC News.

„С огромна тъга съобщаваме за трагичната загуба на нашата обичана Хейдън. Тя беше невероятна светлина и истинска природна сила, която носеше неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха, както и на милионите, които я гледаха на екрана", се казва в изявлението на баща й Скип Пенетиър.

Към момента не се съобщава причината за смъртта ѝ.

Той помоли за уединение, докато семейството се опитва да осмисли „тази невъобразима загуба".

Панетиър е родена на 21 август 1989 г. и започва кариерата си пред камера още като дете. Сред ранните ѝ по-известни филмови участия е спортната драма „Помни титаните" от 2000 г. Големият международен пробив идва с ролята на Клеър Бенет в хитовия сериал „Герои", излъчван между 2006 и 2010 г.

Една от най-разпознаваемите роли в кариерата ѝ е тази на кънтри звездата Джулиет Барнс в сериала „Нашвил". Пенетиър участва в продукцията в продължение на шест сезона, а изпълнението ѝ носи две номинации за „Златен глобус" за най-добра поддържаща актриса. Тя демонстрира и музикалните си способности, като сама изпълнява песните на своята героиня.

Панетиер е позната на публиката и от хорър поредицата „Писък", където играе Кърби Рийд. След период извън големия екран тя се завърна към ролята в „Писък VI" през 2023 г.

През последните години актрисата говореше открито за трудни периоди в личния си живот. Тя не криеше борбата си с алкохолната зависимост и следродилната депресия след раждането на дъщеря си Кая през 2014 г.

През май 2026 г. Пенетиър издаде мемоарната си книга „This Is Me: A Reckoning", в която разказа за живота си пред камерите, зависимостите, майчинството и загубата на по-малкия си брат Джансен Пенетиър.

Хейдън Панетиър има една дъщеря - Кая, от връзката си с бившия световен шампион по бокс Владимир Кличко.