Германските социалдемократи искат адаптацията на страната към промените в климата да бъде записана в конституцията

Германската социалдемократическа партия (ГСДП) притиска правителството на канцлера Фридрих Мерц да предприеме мерки за адаптирането на страната към климатичните промени и защита от горещините, включително чрез конституционни промени.

Според политически документ на ГСДП ефективните мерки срещу глобалното затопляне изискват национални усилия, с които трябва да се набележат определени действия, да се откроят приоритети и да се изградят механизми за тяхното навременно осъществяване. Партията настоява кабинетът да се насочи към конституционна поправка през, за да се установят адаптацията към климата и опазването на природата като съвместна отговорност на федералното и провинциалните правителства.

Това би позволило на федералното правителство да осигури дългосрочно финансиране за мерки за адаптация към климата, изпълнявани от провинциите и общините на Германия. Мерките биха могли да включват създаване на допълнителни зелени площи в градовете, премахване на павираните повърхности, повишаване на устойчивостта на ВиК инфраструктурата към изменението на климата и подобряване на защитата от наводнения.

Съпредседателят на ГСДП и министър на финансите Ларс Клингбайл заяви, че смъртните случаи, свързани с жегата това лято, ниските нива на водата и горските пожари показват необходимостта от политически действия.

"Това няма нищо общо с лошото време. Това е изменение на климата и нещо трябва да се направи политически по въпроса", заяви Клингбайл на събитие в западната провинция Рейнланд-Пфалц. „Искаме да защитим природата, хората и работните места", добави той, цитиран от БТА.