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Върховният съд на Русия решава дали антивоенната партия "Яблоко" ще се яви на парламентарните избори

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"Яблоко" не представлява сериозна политическа заплаха за Кремъл, защото на много от най-популярните фигури на партията е забранено да се кандидатират Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Руският върховен съд ще разгледа днес от 10 ч жалбата на партия "Яблоко" срещу решението за отписването на листата ѝ с кандидати за явяване на федералните избори за държавната Дума.

Движението е единственото в Русия, което се е обявило срещу войната в Украйна. Неговата регистрация за парламентарните избори беше отменена след жалба на партия "Родина", според която "Яблоко" е допуснала административни нарушения.

Партия „Родина" също е подала жалба. Според пресслужбата на партията, мотивите на Върховния съд за решението му не са взели предвид аргументите и доказателствата на партията, представени в първоначалния ѝ иск.

И двете жалби ще бъдат разгледани в едно съдебно заседание.

Ако решението влезе в сила, регистрацията на федералната листа на „Яблоко" ще бъде отменена и партията няма да може да участва в изборите за Държавната дума във федералния избирателен район. Решението няма да засегне кандидатите на партията, регистрирани в едномандатни избирателни райони, пише БТА.

"Яблоко" не представлява сериозна политическа заплаха за Кремъл, защото на много от най-популярните фигури на партията е забранено да се кандидатират

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