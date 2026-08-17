Върховният съд на Русия решава дали антивоенната партия "Яблоко" ще се яви на парламентарните избори

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Руският върховен съд ще разгледа днес от 10 ч жалбата на партия "Яблоко" срещу решението за отписването на листата ѝ с кандидати за явяване на федералните избори за държавната Дума.

Движението е единственото в Русия, което се е обявило срещу войната в Украйна. Неговата регистрация за парламентарните избори беше отменена след жалба на партия "Родина", според която "Яблоко" е допуснала административни нарушения.

Партия „Родина" също е подала жалба. Според пресслужбата на партията, мотивите на Върховния съд за решението му не са взели предвид аргументите и доказателствата на партията, представени в първоначалния ѝ иск.

И двете жалби ще бъдат разгледани в едно съдебно заседание.

Ако решението влезе в сила, регистрацията на федералната листа на „Яблоко" ще бъде отменена и партията няма да може да участва в изборите за Държавната дума във федералния избирателен район. Решението няма да засегне кандидатите на партията, регистрирани в едномандатни избирателни райони, пише БТА.