ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кая Калас предлага най-мащабния списък със санкции...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23400048 www.24chasa.bg

Кая Калас предлага най-мащабния списък със санкции срещу Русия

528
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Европейският съюз подготвя значително разширяване на санкциите срещу Русия. Това заяви върховната представителка по външната политика на блока Кая Калас.

"Санкциите на ЕС вече струваха скъпо на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро, а за есента предлагам най-мащабния списък със санкции от началото на войната. След като бъдат приети, те незабавно ще увеличат общия брой на санкционираните руски организации с една трета. Натискът трябва да продължи да се засилва, докато Москва не прекрати войната си ", заяви тя.

Калас не предостави повече подробности относно сроковете или подробностите за новия пакет от санкции.

През юли ЕС одобри най-новия си пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, налагайки ограничения върху банковия сектор и криптовалутните мрежи на страната, пише БТА.

Кая Калас СНИМКА: Кая Калас/Twitter/@martenkokk

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък