Кая Калас предлага най-мащабния списък със санкции срещу Русия

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Европейският съюз подготвя значително разширяване на санкциите срещу Русия. Това заяви върховната представителка по външната политика на блока Кая Калас.

"Санкциите на ЕС вече струваха скъпо на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро, а за есента предлагам най-мащабния списък със санкции от началото на войната. След като бъдат приети, те незабавно ще увеличат общия брой на санкционираните руски организации с една трета. Натискът трябва да продължи да се засилва, докато Москва не прекрати войната си ", заяви тя.

Калас не предостави повече подробности относно сроковете или подробностите за новия пакет от санкции.

През юли ЕС одобри най-новия си пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, налагайки ограничения върху банковия сектор и криптовалутните мрежи на страната, пише БТА.