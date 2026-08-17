Българска джебчийка във Великобритания избегна затвора заради поправки в закона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

55-годишна българка, призната за виновна за серия кражби от възрастни хора в автобуси във Великобритания. Тя обаче няма да изтърпи ефективно наложената ѝ 12-месечна присъда заради промени в британското законодателство, съобщава "Дейли мейл".

Стефка Гишанова е била задържана на летище „Станстед", докато се подготвяла да се качи на полет за Кьолн. Сред откраднатото от нея са 1900 паунда в брой, които възрастен човек бил изтеглил, за да купи коледни подаръци за семейството си. Тя е задигнала също мобилни телефони и автобусна карта на пенсионер.

При произнасянето на присъдата в Кралския съд в Хароу съдия Джон Лодж определил Гишанова като „професионална крадла", която се е възползвала от уязвими жертви.

Първоначално потенциалното наказание за шестте кражби и опита за кражба е можело да достигне две години лишаване от свобода. Съдът обаче е бил задължен да приложи актуалните правила за определяне на наказанията, в резултат на което срокът е бил намален до 12 месеца. След това са приспаднати още шест месеца заради здравословното състояние на подсъдимата и липсата на предишни присъди, както и още шест месеца заради признанието ѝ за вина.

Тъй като съгласно новите правила 12-месечните присъди се изтърпяват условно, Гишанова няма да влезе ефективно в затвора. Тя обаче е била задържана от 22 юли насам.

Съдия Лодж е отбелязал, че ако Гишанова е отрекла извършеното и е стигнало до пълен съдебен процес, при който възрастните ѝ жертви е трябвало да бъдат разпитвани и подложени на кръстосан разпит, наказанието ѝ щяло да бъде „значително по-високо".

Случаят привлече внимание и заради по-широкия дебат във Великобритания около промените в системата за определяне и изтърпяване на наказанията, които предвиждат по-широко използване на условни присъди при по-кратки срокове.

Гишанова е следяла съдебното заседание с помощта на преводач.

Според съдията тя „умишлено се е насочвала към уязвими хора".

Жертвата, от която са били откраднати 1900 паунда в брой през ноември 2023 г., заявила пред съда, че парите току-що са били изтеглени от пенсионната ѝ спестовна сметка.

„Тази кражба промени живота ми", споделя жертвата на Гишанова.

Пенсионерката заявила, че вече излиза от дома си само веднъж седмично и никога повече няма да се качи на претъпкан автобус.

Прокурорът Доминик Бел съобщил пред съда, че през август 2025 г. Гишанова е откраднала и мобилен телефон на стойност 1400 паунда от възрастен мюсюлманин с увреждания, който пътувал с автобус към вечерна молитва.

„Последиците за възрастните хора от загубата на такива суми или на мобилен телефон са огромни", заявил съдията.

Той се обърнал към Гишанова с думите: „Разбирам, че възнамерявате да се върнете в България. Искрено се надявам да го направите. Ако не го направите и се явите пред този съд през следващите две години, ще бъдете изпратена директно в затвора за 12 месеца."

Всички престъпления, за които Гишанова е призната за виновна, са извършени в автобуси в Лондон. През декември 2022 г. тя е откраднала 50 паунда в брой и т.нар. Freedom Pass – карта, която позволява на хората над 60 години да използват безплатно обществения транспорт.

След произнасянето на присъдата Гишанова е напуснала съда на свобода съгласно новите правила на британския Закон за наказанията.

Случаят се превърна в част от по-широкия дебат около промените в британската наказателна система. Те предвиждат по-ранно освобождаване на затворници с цел да бъде намалено натоварването на пренаселените затвори.

Новите правила могат да доведат и до освобождаването на двама мъже, осъдени за непредумишленото убийство на полицая Андрю Харпър, след като излежат едва половината от 13-годишните си присъди.