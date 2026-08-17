200 хил. без ток на Хаваите заради урагана "Лала"

200 хил. души в американския островен щат Хавай са без ток заради ураганът "лала", който се превърнаа в тропическа буря. Властите разкриха, че бедствиео е причинило щети на над 10 домове на архипелага.

"Лала" се придвижваше на запад-северозапад с близо 26 км/ч с максимални устойчиви ветрове близо до 105 км/ч, малко под прага на ураган от 117 км/ч, според последното предупреждение от Националния център за урагани. Предупреждение за тропическа буря остава в сила за Мауи, Оаху и Кауай.

Ураганът предизвика внезапни наводнения в южните райони на острова. Те бяха определени от властите като "невиждани до сега". Остава в сила предупреждението към местните да останат по домовете си, след като стана ясно, че има поне един загинал в следствие на автомобилна катастрофа, пише БТА.