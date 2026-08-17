Четирима арестувани за умишлен палеж край Задар в Хърватия

Четирима души са били арестувани в Хърватия по подозрение в умишлено предизвикване на пожар в околностите на адриатическия град Задар. Трима от задържаните са с местно гражданство, четвъртият е жена с чуждестранен произход.

Заподозрените са хванати по сигнал на семейна дввойка. Засега не са известни повече детайли, включително по какъв начин арестуваните се свързват с възникването на пожара - дали е намерен в автомобила им предмет, който би могъл да бъде свързан с предизвикване на пожар.

За предизвикване на пожар в Хърватия е предвидена глоба от 2000 до 20 000 евро или затвор за 60 дни. Ако пожарът е нанесъл по-големи материални щети или е застрашил човешки животи, тогава наказанието лишаване от свобода може да достигне до 15 години, пише БТА.