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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23400268 www.24chasa.bg

Четирима арестувани за умишлен палеж край Задар в Хърватия

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Пожар

Четирима души са били арестувани в Хърватия по подозрение в умишлено предизвикване на пожар в околностите на адриатическия град Задар. Трима от задържаните са с местно гражданство, четвъртият е жена с чуждестранен произход. 

Заподозрените са хванати по сигнал на семейна дввойка. Засега не са известни повече детайли, включително по какъв начин арестуваните се свързват с възникването на пожара - дали е намерен в автомобила им предмет, който би могъл да бъде свързан с предизвикване на пожар.

За предизвикване на пожар в Хърватия е предвидена глоба от 2000 до 20 000 евро или затвор за 60 дни. Ако пожарът е нанесъл по-големи материални щети или е застрашил човешки животи, тогава наказанието лишаване от свобода може да достигне до 15 години, пише БТА.

Пожар

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