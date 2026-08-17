Мащабна акция в Турция: Задържаха 90 души за измама с фалшиви интернет рутери за милиони евро

90 души задържаха в Турция след акция срещу мащабна схема за измами с продажба на интернет рутери. Властите са действали в 19 окръга на южната ни съседка. Разследването се ръководи от главната прокуратура в Ескишехир, в централната част на страната и се осъществява от отдела за борба с измамите към местната полиция.

Властите твърдят, че измамниците са се представяли на своите жертви за служители на водещи доставчици на интернет услуги. След това са обяснявали, че в страната се извършва мащабна смяна на интернет инфраструктурата, което налагало смяна на наличните рутери и им предлагали други рутери, които да отговарят на новите изисквания.

За да убедят жертвите си, те им предлагали големи отстъпки от месечните такси и заплашвали с поскъпване на сметките, ако не се закупят новите устройства с плащане при доставка. Изпращаните рутери били с много ниско качество, несъвместими с мрежите и неизползваеми, а обещаните отстъпки така и не били прилагани.

По данни на полицията по тази схема са били ощетени 801 души. Анализът на банковите сметки показва, че през тях са преминали около 116 милиона турски лири (около 3,1 милиона евро), за които се предполага, че са придобити от престъпната дейност.

Сред задържаните 90 души са и ръководители на фирми, участвали в организирането на схемата.

В рамките на операцията са блокирани банковите и крипто сметки на заподозрените и на 13 търговски дружества. Извършен е запор върху имоти и превозни средства на обща стойност близо 43,5 милиона лири (около 783 хиляди евро), сред които пет автомобила, апартамент, вила и парцел. Разследването по случая продължава, пише БТА.