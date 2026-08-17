Пратеникът на Тръмп Къшнър е в Израел след преговорите с "Хамас"

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Младенов и Блеър също ще се срещнат с Нетаняху

Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Къшнър пристигна в Израел. Очаква се той днес да се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Това става след като Къшнър проведе необичайни разговори с „Хамас", за да обсъди прилагането на подкрепяния от САЩ мирен план за Газа.

Миналия месец Съветът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на „Хамас" и други въоръжени групи в Газа.

Миналата седмица Израел отхвърли 15-точковия план на Тръмп, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа под нова гражданска палестинска администрация.

Осем мюсюлмански държави направиха изявление в неделя, в което осъдиха отхвърлянето на плана от страна на Израел.

Тръмп оглавява Съвета за мир, който беше създаден като международна организация, първоначално предназначена да донесе мир в Газа, но по-късно обхватът ѝ беше разширен, за да включи конфликти по целия свят.

Палестински представител съобщи пред Би Би Си, че зетът на Тръмп се е срещнал в неделя в Египет с делегация, водена от новия лидер на „Хамас" Халил ал-Хайя.

В изявление след това „Хамас" призова посредниците и Съвета за мир да принудя" Израел да одобри пътната карта за следващите стъпки.

Но Нетаняху е изправен пред трудни избори през октомври, на които ще се опита да запази властта си, с коалиция, в която има министри, подкрепящи по-твърда линия спрямо Газа. Много израелци също са скептични, че „Хамас" е готов да се разоръжи.

Срещата на Къшнър с ал-Хайя се счита за първата на това ниво от миналогодишното споразумение за прекратяване на огъня в Ивицата Газа.

Посланиците на Съвета за мир Николай Младенов и бившият министър-председател на Великобритания Тони Блеър също са участвали в срещата, заедно с представители на Египет, Катар и Турция, които са посредничили в усилията за мир.

Не е публикувано официално изявление относно преговорите, които според информациите са се фокусирали върху конкретни действия за извеждане от употреба на оръжията на "Хамас", както и върху изтеглянето на израелските войски и хуманитарните усилия.

По време на престоя си в Египет Къшнър се срещна и с египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси. Според израелските медии, Младенов и Блеър също ще се срещнат с Нетаняху в понеделник с целта да прокарат плана на Тръмп.

Израелският министър-председател заяви, че за да бъде приложено споразумението, първо иска пълно разоръжаване на „Хамас".

„Израел отхвърля 15-точковия документ на Съвета за мир относно Газа. Израелските сили за отбрана (IDF) няма да извършат никакво оттегляне, докато "Хамас" не бъде наистина разоръжен", заяви Нетаняху миналата седмица, като се противопостави на най-близкия съюзник на Израел.

Нетаняху е подложен на натиск в рамките на собственото си правителство да продължи операциите в Газа. По-рано този месец крайнодесният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир отхвърли проекта като неприемлив.

В интервю за подкаст с Ром Браславски, който беше взет за заложник от "Хамас" по време на атаката на 7 октомври, излъчено на 15 август, Бен Гвир беше попитан за намаляването на операциите на Израел в Газа и отговори: „Не е тайна, че не съм съгласен с министър-председателя", според Асошиейтед Прес.

Той заяви, че според него трябва да се извършват целенасочени убийства, като "всяка нощ да се ликвидират по 30-40 души. Не само онези, които представляват непосредствена заплаха - там има хора, които не заслужават да живеят. Те не бива да живеят. Те дори не са хора".

Коментарите бяха отразени и във вестниците „Файненшъл Таймс" и „Таймс ъф Израел".

След отхвърлянето на 15-точковия план от страна на Израел изглеждаше, че техните въздушни удари по Газа са спрели, макар че оттогава насам атаките продължават.

В съвместна декларация в неделя Египет, ОАЕ, Катар, Саудитска Арабия, Йордания, Турция, Пакистан и Индонезия заявиха, че отхвърлянето на американския план от Израел застрашава усилията на Тръмп за мир.

Примирието, което влезе в сила на 10 октомври миналата година, остава в сила.

Въпреки това оттогава израелските въоръжени сили атакуват почти ежедневно.

Според Министерството на здравеопазването, ръководено от „Хамас", чиито данни се считат за надеждни от ООН, от началото на примирието са загинали над 1 200 души. Според УНИЦЕФ най-малко 300 деца са били убити.

Настъпи затишие в атаките, според информациите по искане на САЩ, дори след като Израел отхвърли 15-точковия план.

Оттогава обаче израелските удари са възобновени. Израелската армия съобщи в неделя, че е нанесла удари срещу терористи от "Хамас" и „Ислямски джихад" в Хан Юнис и Нусейрат. Местни медицински работници съобщиха, че няколко души, живеещи в палатков лагер в Хан Юнис, са били ранени.

Израел и „Хамас" се обвиняват взаимно в нарушения на примирието.

Войната беше предизвикана от атаката, ръководена от „Хамас", срещу южната част на Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1 200 души, а други 251 бяха взети за заложници.

Израел отговори на атаката, като започна военна операция в Газа, по време на която загинаха над 73 000 души, включително 21 280 деца, според министерството на здравеопазването на територията, чиито данни се считат за надеждни от ООН.

ООН оценява, че около 1,9 милиона души или 90 % от населението на Газа, са били разселени от началото на войната.