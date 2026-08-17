Нетаняху приема зетят на Тръмп след разговорите му с "Хамас" в Египет

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се срещне днес със специалния пратеник и зет на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър. Срещата се провежда ден след като Къшнър разговаря с представители на палестинската групировка "Хамас" в египетската столица Кайро.

Разговорите на американецът с представителите на терористичната организация бях с цел да се постигне напредък с прокарването на мирния план на Доналд Тръмп за Газа.

Дипломатически източник заяви, че лидерът на "Хамас" Халил ал Хая е присъствал на част от срещите, които посредници са провели с Къшнър и с пратеника на създадения от Тръмп Съвет за мир Николай Младенов.

Това беше втората среща на Къшнър, за която се знае, с представители на "Хамас".

Предишната среща беше през октомври миналата година и имаше за цел постигане на сделка за примирие в Газа и освобождаване на останалите в Газа заложници, които бяха отвлечени при атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 година. В миналогодишната среща участваше и другият специален пратеник на Тръмп - Стив Уиткоф.

Доналд Тръмп заяви в края на миналия месец, че е постигната сделка за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа.

Беннямин Нетаняху обаче публично отхвърли плана на Тръмп, като изтъкна, че той не предвижда реално разоръжаване на "Хамас", пише БТА.