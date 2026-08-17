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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23401076 www.24chasa.bg

КМГ: Китайската народна банка с петгодишен план за реформи (Видео)

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китайската народна банка представи мащабен план за финансови и парични реформи през следващите пет години. Повече за акцентите в него, вижте във видеото.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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