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КМГ: Китай спечели 3 златни и 1 сребърен медал на олимпиадата по информатика

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай спечели три златни и един сребърен медал, с което оглави отборното класиране на 38-ата Международна олимпиада по информатика (IOI 2026) в узбекската столица Ташкент.

Събитието, проведено от 9 до 15 август, събра близо 400 участници от над 90 държави и региона. В рамките на два състезателни дни участниците се справиха със сложни задачи, обхващащи проектиране на алгоритми, структури от данни и програмиране, при строги времеви ограничения.

Китайският състезател Сю Циуън оглави световната ранглиста с 498,27 точки като общ шампион, докато съотборникът му Джао Шънхао си осигури трето място.

IOI е една от петте големи международни олимпиади по природни науки. Проведена за първи път в България през 1989 г., годишното състезание ще се състои следващия път в Германия, според организационния комитет.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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