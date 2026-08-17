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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23401132 www.24chasa.bg

КМГ: Китайската икономика е запазила обща стабилност и тенденция на развитие към по-високо качество

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Днес следобед Пресслужбата на Държавния съвет на Китай проведе пресконференция, на която представител на Държавното статистическо управление заяви, че през периода януари – юли националната икономика е запазила обща стабилност и тенденция на развитие към ново и по-високо качество. Индустриалната добавена стойност на предприятията над определен мащаб в страната се е увеличила с 5,3% на годишна база, а общият обем на продажбите на стоки и услуги в социалното потребление е нараснал с 2,6% спрямо същия период на миналата година, като продажбите на услуги са се увеличили с 5,0%, а продажбите на стоки с 1,1%.

През периода януари – юли индексът на потребителските цени (CPI) в страната се е повишил с 0,9% на годишна база.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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