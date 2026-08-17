КМГ: Българо-китайско сътрудничество в областта на ТКМ и култура (Видео)

В разговор за КМГ председателят на Българо-китайската асоциация за ТКМ и култура Антон Агов анонсира предстоящото гостуване в България в началото на м. септември, на представителна делегация от провинция Съчуан, в която са включени лекари и специалисти от регионалната администрация на Съчуан по ТКМ. Те ще изнесат лекции и ще направят демонстрации на различни методи за лечение според традиционната китайска медицина. „ТКМ е част от китайската култура и затова нашата асоциация, която е създадена преди по-малко от година, съчетава познанието и използването на традиционната китайска медицина с опознаването на китайската култура“, споделя Агов.