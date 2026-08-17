КМГ: Приходите от износ на кораби от Шанхай надхвърлиха 40 млрд. юана за първите 7 месеца на годината

Според статистиката на Шанхайската митница, през първите 7 месеца на тази година износът на кораби от Шанхай възлиза на 40,09 млрд. юана, което е ръст от 64,1% на годишна база. От тях делът на високотехнологичните кораби като танкери за течни товари и големи контейнеровози достига 83,9%.

Шанхай е важен производствен център в Китай за висококачествено оборудване в областта на корабостроенето и морското инженерство, с относително пълна система за научноизследователска и развойна дейност и вериги за доставки и услуги. Проучвания показват, че в момента основните корабостроителни предприятия в Шанхай работят с пълен капацитет и разполагат с достатъчен портфейл от поръчки, като производствените графици на някои от тях вече са удължени до 2030 г.