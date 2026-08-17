КМГ: Защо Китай заслужава да бъде „откриван отново и отново“?

Данните сочат, че през първата половина на тази година броят на чужденците, влезли в Китай, е достигнал 22,914 милиона посещения, което представлява ръст от 20,4% в сравнение със същия период на миналата година. От тях 77,7% са влезли без виза, което е увеличение с 30,6% на годишна база. С непрекъснатото усъвършенстване на политиките, като например „пазаруване и моментално възстановяване на ДДС", броят на чуждестранните туристи, които са се възползвали от тази услуга през първите шест месеца на годината, е нараснал с 366% спрямо същия период на миналата година.

Защо Китай кара чуждестранните туристи да не искат да си тръгнат? Дай Бин, директор на Китайския институт за изследване на туризма, каза, че Китай има дълга история, огромна територия и богати природни ресурси, които предлагат разнообразни туристически възможности, така че те едва ли могат да „разгадаят" страната само с едно посещение. А непрекъснато обновяващите се преживявания от съвременния живот, постоянно подобряващите се политики за улесняване на престоя, сигурната и стабилна социална среда, както и отвореността и приятелското отношение на китайците, всичко това поражда силна привлекателност върху чуждестранните туристи, които могат да се докоснат по-дълбоко до един истински, многопластов и всестранен Китай.

„Просто не можеш да обиколиш всичко" – това е непосредственото усещане на много чужденци, след като пристигнат в Китай. През това лято „културният туризъм", „туристическите почивки за бягство от жегата" и „екологичният туризъм" продължават да бъдат изключително популярни. Проучване, публикувано по-рано от Китайския институт за изследване на туризма, показва, че над 60% от входящите туристи посочват опознаването на китайската култура като основна цел на посещението си в страната.

Иновативните приложения в Китай често привличат вниманието и носят на чуждестранните туристи все повече нови и интересни преживявания. Те посещават заводи за електрически автомобили, за да наблюдават интелигентните производствени линии, из улиците на Шънджън изпробват доставка на храна с дронове и взаимодействат с роботи. Чуждестранните медии са единодушни, че „технологичният туризъм" се превръща във важен прозорец, чрез който чуждестранните туристи възприемат развитието на Китай и откриват нови възможности.