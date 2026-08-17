Няма данни за насилие при смъртта на Хейдън Пенетиър

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Близък на актрисата Хейдън Пенетиър я е открил в безсъзнание в жилището ѝ в Южна Каролина и е подал сигнал в полицията, съобщава "Дейли мейл".

На място са пристигнали униформените и екипи на спешна помощ, но въпреки опитите за реанимация Пенетиър, е била обявена за починала.

Обстоятелствата около смъртта ѝ се разследват, като към този момент няма официално обявена причина за смъртта.

Полицията и местната съдебномедицинска служба разследват смъртта на актрисата ХейдънПенетиър , но първоначалните данни не сочат следи от насилие или подозрителни обстоятелства.

Според властите Пенетиър и нейният приятел, с когото са имали връзка на периоди – брокерът на недвижими имоти Брайън Хикърсън, са пристигнали от Лос Анджелис в Южна Каролина само ден преди смъртта ѝ.

Панетиър е родена на 21 август 1989 г. и започва кариерата си пред камера още като дете. Сред ранните ѝ по-известни филмови участия е спортната драма „Помни титаните" от 2000 г. Големият международен пробив идва с ролята на Клеър Бенет в хитовия сериал „Герои", излъчван между 2006 и 2010 г.

Една от най-разпознаваемите роли в кариерата ѝ е тази на кънтри звездата Джулиет Барнс в сериала „Нашвил". Пенетиър участва в продукцията в продължение на шест сезона, а изпълнението ѝ носи две номинации за „Златен глобус" за най-добра поддържаща актриса. Тя демонстрира и музикалните си способности, като сама изпълнява песните на своята героиня.

Панетиер е позната на публиката и от хорър поредицата „Писък", където играе Кърби Рийд. След период извън големия екран тя се завърна към ролята в „Писък VI" през 2023 г.

През последните години актрисата говореше открито за трудни периоди в личния си живот. Тя не криеше борбата си с алкохолната зависимост и следродилната депресия след раждането на дъщеря си Кая през 2014 г.

През май 2026 г. Пенетиър издаде мемоарната си книга „This Is Me: A Reckoning", в която разказа за живота си пред камерите, зависимостите, майчинството и загубата на по-малкия си брат Джансен Пенетиър.

Хейдън Панетиър има една дъщеря - Кая, от връзката си с бившия световен шампион по бокс Владимир Кличко.