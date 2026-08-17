106 коли, 28 къщи и 45 лодки изгоряха в при големия пожарв Хърватска

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Общо 106 превозни средства, 28 къщи и 45 лодки са напълно унищожени при пожара, който обхвана района на хърватското крайбрежие в област Далмация на 13 и 14 август, съобщи днес областният управител на Сплитско-Далматинска жупания Блаженко Бобан, цитиран от агенция ХИНА.

Напълно унищожени от огъня са и седем търговски обекта, три заведения за обществено хранене и шест спомагателни постройки, съобщи областният управител.

На други 43 къщи, 20 автомобила и девет лодки са нанесени частични щети при пожара, при който загина един човек, а десетки пострадаха.

Областният управител допълни, че предстои оценка на щетите на маслиновите насаждения и на други зеделески земи.

Хърватският премиер Андрей Пленкович посети Омиш в петък и обеща, че правителството ще помогне за справяне с последиците от бедствието, съобщава БТА.