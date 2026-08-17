Митовете за забраната на социалните мрежи за деца

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Забраните за социалните медии в Австралия влязоха в сила през декември 2025 г., предизвиквайки домино ефект по целия свят.

Държави в Европа и Азия обсъждаха или приеха подобни правила. Заедно тези правни реформи представляват най-голямата регулаторна и културна промяна, пред която са изправени технологичните платформи, откакто Общият регламент за защита на данните на Европейския съюз влезе в сила през 2018 г.

Ето как се развиват нещата в Австралия и някои от най-важните въпроси, свързани с прилагането на ограниченията.

Какъв е политическият контекст на австралийския закон?

През юни 2024 г. тогавашният лидер на опозицията в Австралия Питър Дътън обеща, че ще вдигне възрастта за достъп до социалните медии на 16 години в рамките на 100 дни след встъпването си в длъжност като министър-председател.

Премиерът Антъни Албанезе, подложен на натиск да изпълни това обещание, прие политиката през ноември 2024 г. и по-късно същия месец ускори приемането на законопроекта в парламента.

Това се случи на фона на кампанията, водена от част от медии, обществени личности и родители, чиито деца са пострадали или са починали при самоубийство след тормоз в социалните медии, пише "Политико".

Въпросният законопроект беше разгледан от комисия на Сената, която получи около 15 000 становища.

Партията на Зелените и повечето независими депутати и сенатори се противопоставиха на законопроекта, като призоваха за повече време и по-задълбочено разглеждане.

Какви проблеми се опита да реши законът?

Общественият дебат около закона се съсредоточи върху дизайна на платформите, предизвикващ пристрастяване и рисковете от тези проектни решения, водещи до отрицателни последици за психичното здраве на младите хора в процес на развитие.

Правителството представи закона като отговор на проблематичната или компулсивна употреба на платформите, кибертормоза, вредното съдържание, нежелания контакт с възрастни и рисковете за психичното здраве.

Макар че обширните проучвания подкрепят загрижеността относно уязвимостта на подрастващите, те не доказват, че само възрастовата забрана ще намали проблемите с психичното здраве.

Защо акцентът е върху забраната на акаунти за лица под 16 години?

Австралийското правителство твърди, че влизането в акаунт увеличава вероятността децата да бъдат изложени на негативно, разстройващо или манипулативно съдържание.

То разглежда законодателството като „отлагане", а не като „забрана" на достъпа до социалните медии, като подчертава, че то дава на младите хора време и пространство да развият умения като дигитална грамотност, контрол над емоциите и устойчивост, преди да бъдат засипани с предизвикателно съдържание в интернет.

Какво предвижда законът:

Той ясно посочва, че лицата под 16 години не могат да дадат съгласие за споделяне на данните си чрез общите условия за ползване на дадена платформа и определя социалните медии като услуги с възрастови ограничения.

Това прави незаконно предлагането на акаунти от определените платформи на австралийци на възраст под 16 години и ги задължава да предприемат разумни мерки, за да предотвратят създаването на акаунти от австралийски деца под 16 години.

Законът възлага правната отговорност на платформите, а не на децата или родителите, и понастоящем се отнася за Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube.

Те могат да използват различни методи за проверка на възрастта, като например анализ на биологичните или поведенческите характеристики на потребителите, като използват информация, различна от датата на раждане, за да определят възрастта на дадено лице.

Какво не прави законът:

Не налага санкции на децата, техните родители или настойници.

Не забранява на лица под 16 години достъпа до публично съдържание в социалните медии.

Не обхваща всички онлайн услуги. Изключени са услугите за съобщения, образование, здравеопазване, професионални мрежи и много от услугите за игри.

Не налага единен метод за проверка на възрастта. Вместо това от платформите се очаква да докажат пред австралийския регулатор - комисаря по електронна безопасност (eSafety Commissioner), че са предприели разумни мерки, за да предотвратят откриването на акаунти от деца. Въпреки че платформите могат да разчитат на издадени от правителството документи за самоличност, те нямат право да задължават австралийците да ги използват.

Не определя като престъпление използването на VPN от дете или опитът за достъп до платформа.

Популярни услуги като Discord, Messenger, WhatsApp, Roblox, Steam и Google Classroom бяха сред тези, които eSafety определи като извън обхвата на ограниченията. Класификацията може да се промени, тъй като целта на дадена платформа се развива.

Какъв ефект се очакваше да има законът?

Албанезе заяви, че иска да гарантира безопасността на младите австралийци, да намали времето, прекарвано пред екрана, и да насърчи по-добри образователни резултати, поведение и социално взаимодействие. Правителството не е поставило конкретни цели за намаляване на времето, прекарвано пред екрана, броя на притежаваните акаунти или симптомите, свързани с психичното здраве.

Джули Инман Грант, комисар по eSafety, чийто мандат изтича през 2027 г., заявява, че значимите ефекти може да отнемат години и в крайна сметка да засегнат цяло поколение.

eSafety стартира проучване на въздействията през 2025 г. в партньорство с Лабораторията за социални медии на Станфордския университет и 11 академични съветници. То ще проследява повече от 4 000 деца и семейства в продължение на над две години и ще публикува резултатите онлайн.

В кои аспекти австралийското правителство е направило компромиси?

Платформите за социални мрежи критикуваха австралийското правителство за това, че се е прибързало с приемането на законодателството през 2024 г., преди регулаторният орган да е приключил изпитването на технологиите за проверка на възрастта, които ще служат като основа за него.

Какви са първоначалните последици?

Наблюдава се ясен спад в броя на акаунтите, притежавани от лица под 16 години, но също така и значителен продължаващ достъп. В ранно проучване сред родители 31 процента заявиха, че детето им все още има поне един акаунт в социалните медии след въвеждането на мярката, в сравнение с 49 процента преди това.

В месеците след забраната поне 4,7 милиона акаунта били премахнати, деактивирани или ограничени.

Списанието TIME съобщи, че данните на компанията за родителски контрол Qustodio показват, че след влизането в сила на възрастовото ограничение месечната употреба на Snapchat е спаднала с около 40 процента сред 13- до 15-годишните, докато употребата на YouTube е спаднала само с 3 процента. YouTube не изисква потребителите да имат профил, поради което много потребители на YouTube имат достъп до съдържанието без профил.

След като в ранен доклад за спазването на изискванията било установено, че „значителна част" от децата все още притежават профили в социалните медии, австралийското правителство се опита да увеличи санкциите за неспазване на изискванията и да предостави по-големи правомощия на комисаря по електронна безопасност.

Оказал ли е законът влияние върху използването на VPN?

Проучване на Университета в Нюкасъл, проведено сред 408 тийнейджъри на възраст между 12 и 16 години, установило, че VPN мрежите рядко се използват за заобикаляне на проверката на възрастта.

Проучването установило, че най-често от участниците се изискваше да декларират сами възрастта си като средство за проверка.

Следват ли други правителства този пример?

Да, но подходите са различни. Сред държавите, които са предприели мерки за ограничаване на достъпа до социалните медии, са Бразилия, Индонезия, Канада, Малайзия, ОАЕ, Франция, Испания, Обединеното кралство и ЕС.

Какво казват родителите за последиците?

В проучване на YouGov, проведено сред малко над 1 000 пълнолетни австралийци между 12 и 14 януари 2026 г., анкетираните родители съобщили за някои ранни положителни отзиви.

Сред тях 38 процента са установили, че децата им са по-присъстващи и ангажирани по време на взаимодействията, като същият дял е забелязал, че взаимоотношенията им са се подобрили.

Въпреки това някои родители съобщиха и за отрицателни последици, като 25 процента от тях са забелязали намалени социални връзки, творчество или подкрепа от връстници в интернет.

Медийните репортажи също отразяват този спектър от мнения.

Какво е това, за което властите мълчат?

Да се ограничи достъпът на тийнейджърите до социалните медии, след като те вече са били изложени на такива платформи от ранна възраст, е трудна битка. Най-големите бенефициенти на тази политика вероятно ще бъдат по-малките деца, които имат шанса да развият различни навици.

Какви са рисковете, когато децата предоставят чувствителни данни на технологичните компании?

Австралия заявява, че защитата на личните данни е била основен фактор при въвеждането на ограниченията, като платформите все още са длъжни да спазват Закона за защита на личните данни.

Това законодателство ограничава начините, по които информацията се събира, използва и разкрива.

Има ли доказателства за настъпваща по-дълбока промяна в културата?

Представител на eSafety заяви, че първоначалните констатации на организацията сочат промяна в очакванията относно използването на социалните медии.

„В сравнение с периода преди въвеждането на възрастовите ограничения за социалните медии, някои деца са по-малко склонни да вярват, че повечето деца на тяхната възраст използват социалните медии или че децата без профили в социалните медии пропускат нещо. Някои родители също така споделят, че усещат по-малко натиск да разрешат използването на социалните медии просто защото други семейства го правят", посочва той.

Предприемат ли се някакви мерки, за да се помогне на тийнейджърите да запазят достъпа си до важната информация, която получавали от платформите?

Австралийският регулатор насочва децата към мрежи за подкрепа, ако се чувстват изолирани, но в крайна сметка неговата позиция е, че децата под 16 години все още могат да имат достъп до интернет като цяло.

„Младите хора могат да продължат да имат достъп до публично достъпно съдържание в социалните медии, което не изисква профил, включително да търсят и разглеждат информация там, където платформите позволяват достъп без влизане в профил. Много самостоятелни услуги за съобщения, игри, образование и здравеопазване също не са обхванати понастоящем от възрастовите ограничения в социалните медии", заяви говорителят на eSafety.