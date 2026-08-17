Делото срещу Meta може да сложи край на лайковете в Instagram и Facebook

Meta е изправена пред съдебен процес, който може да се превърне в най-сериозната заплаха за начина, по който работят платформите ѝ. Компанията вече претърпя редица съдебни поражения заради начина, по който Instagram и Facebook са насочени към младите потребители и потенциално им вредят. Новото дело започва във вторник и е заведено през 2023 г. от 30 американски щата, сред които Калифорния и Ню Йорк. Те обвиняват Meta в множество нарушения на федералното и щатското законодателство за защита на личните данни на децата, съобщава "Би Би Си".

Щатите настояват Meta да плати над 1 трилион долара, но исканията им не се ограничават до финансова санкция. Те искат компанията да промени основни елементи от начина, по който работят Instagram и Facebook, включително да премахне броя на харесванията и безкрайното скролване. Ако Meta загуби дело с подобен мащаб, това може да доведе до фундаментални промени в начина, по който младите хора използват социалните мрежи.

Щатите настояват Meta да въведе процедура за проверка от родител при създаването и използването на акаунти от тийнейджъри, да промени алгоритмите за препоръки, които според обвинението манипулират допаминовата система, и да премахне редица филтри, които променят външността на потребителите. Сред останалите искания са прекратяване на автоматичното възпроизвеждане на видеа, забрана за създаването на множество акаунти и премахване на изчезващите публикации, като Instagram Stories.

Според американските щати всички тези функции са централна част от настоящото потребителско изживяване в платформите на Meta. Те твърдят, че механизмите са проектирани така, че да задържат потребителите, включително децата и тийнейджърите, в приложенията възможно най-дълго. В обвиненията се посочва още, че Meta затруднява младите хора да ограничат употребата на платформите чрез функции като честите известия, които ги подтикват да се връщат в приложенията.

Според щатите Meta умишлено е насочила тези механизми към младите потребители, за да ги привлече и задържи в платформите, като по този начин разшири потребителската си база и бизнеса си. Пазарната стойност на компанията днес е около 1,5 трилиона долара.

Meta последователно отхвърля обвиненията. От компанията заявяват, че категорично не са съгласни с твърденията и са уверени, че доказателствата ще покажат дългогодишния им ангажимент към подкрепата на младите хора.

Делото се разглежда от федералния съдия в Калифорния Ивон Гонсалес Роджърс. Тя е известна с директния си и остър стил от почти 20 години на съдебната скамейка. Роджърс беше съдия и по широко отразяваното дело между Илон Мъск и Сам Алтман.

Новият процес идва на фона на друго сериозно съдебно решение срещу Meta. Наскоро съдия в Ню Мексико наложи на компанията обща глоба от 942 млн. долара и разпореди промени, сходни с тези, които сега искат и останалите щати. Сред тях са премахване на броя на харесванията в Instagram и Facebook за потребители под 18 години, забрана тийнейджъри да изпращат или получават голо съдържание чрез платформите и ограничаване на push известията до определени часове на деня.

Предстоящото дело обаче може да има далеч по-големи последици. Ако съдът приеме аргументите на щатите, Meta може да бъде изправена не само пред огромна финансова санкция, но и пред задължението да промени фундаментални механизми, върху които е изградено потребителското изживяване в Instagram и Facebook. Това би могло да се превърне в един от най-значимите регулаторни удари срещу голяма технологична платформа и да промени начина, по който социалните мрежи са проектирани за младите потребители.Съдия Бидшайд определи Meta и като „обществена заплаха", сравнявайки компанията с фабрика, която замърсява въздуха, причинявайки „вредни последици", засягащи цялото население. Meta заяви, че ще обжалва решението.

Макар разпореждането на съдия Бидшайд да задължава Meta да направи промените само в Ню Мексико, евентуална победа на 30-те щата по отделното дело срещу компанията почти сигурно би означавала въвеждането на подобни промени в платформите ѝ в цяла САЩ.

Щатите, които участват в делото, представляват близо две трети от населението на страната.

Ако Meta бъде принудена да въведе тези промени, това би означавало сериозна трансформация на начина, по който потребителите използват нейните платформи, особено младите хора.Броят на харесванията например е част от платформите на Meta още от ранните години на компанията, когато тя все още се наричаше Facebook и това беше единствената ѝ платформа. Днес харесванията са навсякъде в социалните мрежи и представляват основния начин, по който потребителите взаимодействат с текстове, снимки и видеа, които виждат онлайн.

В същото време все повече се говори за това, че броят на харесванията може да насърчава негативни емоции, особено сред младите хора.

Кейли, млада жена, която по-рано тази година спечели дело срещу Meta, разказа по време на съдебните заседания как като дете е създала десетки акаунти в YouTube и Instagram. Тя използвала тези профили, за да генерира харесвания на собствените си публикации, надявайки се така да привлече вниманието на други потребители и да получи усещане за одобрение и собствена значимост.

По това време Кейли е била само на девет години. Тя разказва, че си спомняла как се е чувствала депресирана — състояние, което по-късно, на 10-годишна възраст, е било диагностицирано.

Изследвания през последните години показват, че показатели като броя на харесванията могат да засилват усещането за отхвърляне и депресивни състояния при тийнейджърите.

В делото на 30-те американски щата срещу Meta, по което компанията е предоставила над 2 милиона документа, адвокатите се позовават и на собствените изследвания на Meta. Според тях броят на харесванията насърчава т.нар. „социално сравнение" — психологически процес, при който човек оценява собствената си стойност, сравнявайки се с други хора.

Вътрешно проучване на Meta установява, че социалното сравнение, стимулирано от Instagram, е свързано с „повишена самота, по-негативна представа за тялото и влошено настроение".

В решението си съдия Бидшайд определя начина, по който платформите на Meta са функционирали в продължение на повече от десетилетие, като част от задълбочаващата се криза с психичното здраве сред младите хора в Ню Мексико и на други места.

Съдията определи Meta като „обществена заплаха" — решение, което се превърна в първия случай, при който социална медийна компания получава подобна правна квалификация.

Сега адвокатите на още 30 американски щата ще се опитат да убедят съдия Ивон Гонсалес Роджърс да достигне до същия извод.