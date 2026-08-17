Персонализиран модел на първия електрически "Ферари" се продаде за 40 млн. долара

Персонализиран модел на първия изцяло електрически автомобил на „Ферари" (Ferrari) беше продаден за 40 млн. долара на благотворителен търг, опровергавайки скептицизма на пазара, предаде Си Ен Би Си. Той постави и рекорд за нов автомобил, продаден на търг.

Аукционната къща Сотбис" (Sotheby's), която проведе търга за персонализирания модел „Луче" ( Luce) по време на автомобилната седмица в Монтерей, щата Калифорния, описа автомобила като „неповторима възможност" за придобиване на първото серийно шаси от програмата „Луче". Автомобилът е с уникално полуматово покритие и други специално изработени детайли.

„Сотбис" не съобщи името на купувача на луксозния автомобил и уточни, че приходите ще бъдат дарени на фондацията на „Ферари" за образователни програми. Програмата „Тейлър мейд" (Tailor Made) на „Ферари" е ексклузивна услуга за персонализиране на автомобилите според точните изисквания на клиента.

Грандиозният търг се проведе близо три месеца, след като италианската луксозна марка представи първия си изцяло електрически автомобил, чиято цена беше определена на 550 000 евро (около 640 000 долара). Моделът бележи отклонение от характерния дизайн на „Ферари" и бе представен на фона на решението на други производители на спортни автомобили, сред които „Порше" (Porsche) и „Ламборгини" (Lamborghini), да ограничат плановете си за пускане на собствени електромобили заради слабото търсене.

Представянето на „Луче" предизвика отрицателна реакция на пазара, като анализаторите критикуваха дизайна на новия модел.

Главният изпълнителен директор на „Ферари" Бенедето Виня заяви тогава, че базираната в Маранело компания уважава различните нужди и желания на своите клиенти. Той добави, че сегашните клиенти на марката ще проявят интерес към „Луче", като изцяло електрическият модел ще привлече и нови купувачи.

„Ферари" повиши миналия месец прогнозата си за цялата година, като посочи по-силно от очакваното търсене на персонализация на автомобилите, след като надмина прогнозите на Уолстрийт за второто тримесечие. Акциите на „Ферари", търгувани на Миланската фондова борса, са поскъпнали с близо 12 на сто от началото на годината, съобщава БТА.