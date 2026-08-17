Доналд Тръмп обяви диктатора Ким Чен Ун за свой приятел

Президентът Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще намалят военните учения с ключовия си регионален съюзник Южна Корея, само няколко часа преди началото им. Мотивите за решението му, са че поддържа добри отношения със севернокорейския лидер Ким Чен Ун и отказа на Сеул да участва в действията на Вашингтон срещу Иран.

„Предвид моите много добри отношения с Ким Чен Ун от Северна Корея, не съм доволен от факта, че Съединените щати отдавна са се съгласили да участват в съвместни военни учения с Южна Корея", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Тръмп поддържа топли отношения с Ким, въпреки че Северна Корея е дългогодишен противник на Съединените щати. По-рано през уикенда Тръмп публикува снимка, на която е заедно със севернокорейския лидер и написа: „Въпреки неприятелския поглед на тази конкретна снимка, има много други, на които се усмихваме - Ким Чен Ун и аз се разбираме страхотно!"

Южна Корея е близък съюзник на САЩ от над 70 години, а двете държави са сключили договор за взаимна отбрана, чиято основна цел е да я защити от Северна Корея. Държавата е бързоразвиваща се военна сила, която понастоящем разполага с ядрени бойни глави и междуконтинентални балистични ракети.

„Тези учения не само са скъпи, като голяма част от разходите се поемат от Съединените американски щати (както обикновено!), но и изпращат напълно неподходящ и враждебен сигнал към държава, която, откакто Доналд Дж. Тръмп е президент, не проявява агресия и се държи уважително", пише още американският президент в публикацията си.

САЩ и Южна Корея често провеждат съвместни военни учения. В Южна Корея се намира и най-голямата американска военна база в чужбина - „Кемп Хъмфрис". Там са разположени десетки хиляди американски военнослужещи, техните семейства и корейски граждани.

Годишните съвместни учения Ulchi Freedom Shield започнаха в понеделник, както беше планирано, съобщиха пред CNN от Общото командване на Южна Корея. Понастоящем обаче не е ясно дали ученията са били внезапно спрени след неочакваното изявление на Тръмп.

Ученията, които трябваше да продължат 10 дни, бяха планирани така, че да се адаптират към развиващите се възможности на Северна Корея и да включват обучение за противодействие на дронове, смущения в GPS сигнала и кибератаки, съобщи Ройтерс миналата седмица, позовавайки се на съвместно изявление.

Обикновено това са мащабни съвместни учения, в които участват хиляди военни и голямо въоръжение. Според местните власти тази година в тях се очаква да вземат участие най-малко 18 000 южнокорейски военни.

Северна Корея отдавна критикува съвместните учения на САЩ и Южна Корея, като миналата седмица външното ѝ министерство определи планираните учения като репетиция за агресивна война и сериозна заплаха за нейната сигурност.

В публикацията си в социалните мрежи Тръмп отправи молба към Южна Корея да съдейства на САЩ във войната срещу Иран.

„Макар и донякъде несвързано (?), наскоро попитах президента на Южна Корея дали биха искали да се присъединят към нас в денуклеаризацията на Ислямската република Иран, а те отговориха: „Не, благодаря!", написа Тръмп.

Американският президент често е критикувал съюзниците, които не са оказали помощ във войната.

Южна Корея заяви в понеделник, че е в тясно сътрудничество със САЩ по отношение на съществени и военни начини за принос към свободното преминаване през Ормузкия пролив и че участва в международните дискусии.

Севернокорейският лидер Ким заяви, че войната на САЩ с Иран доказва, че страната му е взела правилното решение да запази ядрените си оръжия, след като преговорите за денуклеаризация със САЩ се провалиха по време на първия мандат на Тръмп. В реч пред Върховното народно събрание на Северна Корея, публикувана през март, Ким обвини Вашингтон в „актове на държавно спонсориран тероризъм и агресия", но не спомена Иран по име.

Ким все още не е коментирал плана на Тръмп за намаляване на мащаба на ученията. През уикенда той потвърди задълбочаващите се връзки на Пхенян с Русия в послание до президента Владимир Путин, съобщиха държавните медии. Северна Корея е предоставила войници и ракети в подкрепа на войната на Москва срещу Украйна.

Тръмп се срещна с Ким три пъти за преговори по денуклеаризацията по време на първия си мандат, които в крайна сметка се оказаха неуспешни.

Миналата година, по време на среща в Белия дом, Тръмп заяви пред южнокорейския президент Ли Дже Мюнг, че е готов да се срещне отново с Ким Чен Ун, за да обсъдят мира на Корейския полуостров.

„Правителството на Южна Корея се надява, че приятелските отношения между лидерите на Северна Корея и САЩ ще доведат до значими преговори между двете страни", заяви в понеделник „Синята къща".

Ли вече е призовавал за преговори между двете Кореи, които технически все още са в състояние на война, с цел замяната на примирието, сключено през 1953 г., с официален мирен договор.

По време на първия мандат на Тръмп Съединените щати и Южна Корея също намалиха мащаба на съвместните си операции като част от усилията за облекчаване на напрежението със Северна Корея.

През 2018 г. президентът заяви, че е "неуместно да се провеждат военни учения" на Корейския полуостров, тъй като САЩ водеха преговори със Северна Корея по ядрената програма.

През март 2019 г. след срещата на върха между Тръмп и Ким в Ханой, на която не беше постигнато споразумение, САЩ и Южна Корея обявиха, че ежегодните мащабни учения, които бяха характерна черта на отбранителните отношения между двете армии, ще бъдат преобразувани в по-малки учения.

Както и в неделя, през 2019 г. Тръмп също посочи разходите за САЩ.

„Причината, поради която не искам военни учения с Южна Корея, е да спестя на САЩ стотици милиони долари, за които не ни се възстановяват разходите", написа той тогава.

Тръмп споменава „добрите им отношения" откакто се върна на поста си. Например, на път за вкъщи от Китай през май президентът заяви, че е поддържал връзка със севернокорейския лидер, но не пожела да посочи колко разговора са провели.