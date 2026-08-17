Британският премиер е бил измамен от човек, представил се за началника на кабинета на Тръмп

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Британският премиер Анди Бърнам е разменил съобщения с измамник, представящ се за началник на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс, съобщи Politico.

Според изданието Бърнам е комуникирал с човека, представящ се за Уайлс, преди да се усъмни, че контактът не е легитимен. По информация на медията са били разменени само „няколко съобщения".

Говорител на британското правителство заяви: „Не коментираме въпроси, свързани с националната сигурност."

Комуникацията между Бърнам и човека, представящ се за Уайлс, е била единствено чрез текстови съобщения и двамата не са разговаряли по телефона.

Не са били обменяни „съобщения от значение", а комуникацията е била „бързо докладвана на съответните власти", след като е възникнало съмнение, че контактът е измамен.

Случаят идва на фона на предишен инцидент със сигурността около Сузи Уайлс. BBC съобщи, че през май миналата година ФБР е започнало разследване, след като телефонът на началника на кабинета на Тръмп е бил хакнат.

Тогава Уайлс заяви, че телефонът ѝ е бил компрометиран, след като един или повече измамници са използвали списъка с нейните контакти, за да изпращат съобщения до други високопоставени американски представители.