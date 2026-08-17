"Дейли Телеграф": Русия има тайни бази, способни да изстрелват дронове в страни от НАТО

Русия е разположила тайни бази, способни да изстрелват мощни дронове дълбоко в територията на страни членки на НАТО, показва разследване на "Дейли телеграф".

Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от тях вече се използват за нападения срещу Украйна, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани покрай намаляващата противовъздушна отбрана на Киев.

Те обаче представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, като ги поставя в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин.

Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавачи смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя, ракетни или дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украйна.

Служител на НАТО заявява пред "Дейли телеграф", че военният съюз е "готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия" и ще продължи да "засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително от дронове". Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, изданието е идентифицирало най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси. Те са използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта, по границата на Русия с Беларус и Украйна.