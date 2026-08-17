САЩ да отнеме визата на Джордже Симион, искат американски дипломати

Четирима дипломати на САЩ – Адриан Цукерман, Роналд Гидвиц, Марк Гитенщайн и Джеймс Гилмор III, призоваха американските власти да отнемат визата на лидера на крайнодясната партия „Алианс за обединение на румънците" Джордже Симион заради предполагаеми антисемитски възгледи.

„Възниква неизбежният въпрос: защо Джордже Симион продължава да се ползва с привилегията да притежава виза за САЩ въпреки политическата си дейност, която неведнъж е предизвиквала тревога. (..„Алианс за обединение на румънците" постоянно е обект на критики за толерантното си отношение, подкрепата и връзките си с лица, които възхваляват (лидера на фашисткото движение в предвоенна Румъния) Корнелиу Зеля Кодряну, (румънския диктатор) Йон Антонеску и други лица, свързани с фашисткото и антисемитското минало на Румъния", се казва в съвместна статия на четиримата дипломати, публикувана в израелския вестник „Джерусалем пост", цитиран от БТА.

„Симион работи агресивно, за да се представи като про-американски настроен и като свързан с движението MAGA (Make America great again – Да направим Америка отново велика - бел.ред.), но много от неговите позиции внушават точно обратното", посочват дипломатите, сред които са двама бивши посланици в Румъния, губернатор на Вирджиния и журналист.

Те напомнят, че често реториката на Джордже Симион включва позиции в подкрепа на Русия. Дипломатите припомнят също, че на Джордже Симион е наложена забрана за влизане в Молдова и Украйна, а бившият министър на отбраната на Молдова Анатол Шалару публично заяви, че Симион обслужва руски интереси.

Американските дипломати обвиняват Симион в „реабилитация на образа на (комунистическия диктатор) Николае Чаушеску, в реторика, насочена срещу етническите малцинства и чуждестранните работници и в постоянни опити да представи антиекстремистко законодателство като дискриминационно или антирумънско".

Дипломатите припомнят в статията си и позицията на Симион срещу временното разполагане на военна техника на САЩ на територията на Румъния по време на операциите срещу Иран през пролетта на 2026 г.

Те припомнят и за политическото сътрудничество между Симион и бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску, който също е известен с антисемитските си изявления и прославата на фашистки фигури.

„Демокрациите не трябва да чакат екстремистката реторика да се превърне в насилие, за да я вземат насериозно. Историята ни учи точно обратното", посочват дипломатите. „Затова САЩ трябва внимателно да преценят дали досегашната дейност на Джордже Симион, както и на движението, което той ръководи, съответства на ценностите, които Америка се стреми да защитава, и дали той трябва да има право на американска виза", посочват американските дипломати в съвместната си статия.

Партията на Джордже Симион се класира на първо място в социологическите анкети през последните месеци.