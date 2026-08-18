Богатите имат нова мания – снежни стаи вкъщи срещу жегите

Цените им започват от 130 000 долара, те са в различен дизайн, за да наподобяват зимната природа

След като се обзаведоха с бункери, способни да издържат нападение с ядрено, химическо и биологично оръжие и позволяващи да се живее години наред под земята в охолство, докато смъртната опасност отмине, сега богатите са увлечени по нова мода. И тя идва с все по-екстремните жеги, които мъчат света с всяко изминало лято.

За хората с дебели портфейли традиционните средства за охлаждане като климатиците са отживелица. Сега те наемат компании, които инсталират в домовете и именията и дори на яхтите им снежни стаи.

Снежните стаи отдавна са познати от прочутите ледени хотели или луксозните спа клубове, но новото е, че вече се превръщат в частна собственост и притежателите им няма нужда да ходят никъде.

Концепцията е проста, посочва “Ню Йорк таймс” – това е противоположно на сауната. Едно такова специално помещение, охладено до температури под нулата, се предлага в най-различни дизайни според предпочитанията на клиента. То

може да е оформено като пещера или северна гора

Аромати и звуци, като например птичи песни, могат допълнително да подсилят усещането за пълно потапяне в атмосферата. Някои варианти дори генерират сняг, който се сипе леко над всеки, пожелал да си подари кратко зимно бягство насред лятото.

Разбира се, подобна екстра не е по джоба на всеки. Според американския всекидневник саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман има такава стая на яхтата Serene – една от най-големите в света. Това е плавателен съд с дължина 134 метра, в който предишният собственик – руският магнат в бизнеса с водка Юрий Шефлер, е поръчал изграждането на помещение, поддържащо температура от -12°C целогодишно. Легендата гласи, че роденият в Орел (град на 368 км югозападно от Москва) предприемач е искал да пресъздаде суровите зими от детството си по всяко време. Той получава яхтата през 2011 г., като плаща 133 млн. долара. Саудитският принц я купува през 2014 г. за 500 млн. долара.

Макар преди няколко години тези “снежни стаи” да са изглеждали просто като прищявка, днес те вече са стандартна част от каталозите на производителите на ултралуксозни яхти. Според Кевин Крамър, брокер в Burgess Yachts, това бележи съществена промяна в парадигмата на индустрията: “Имаше време, когато дизайнът на яхтите се въртеше главно около купоните, алкохола и баровете. Днес фокусът е ясно насочен към физическата форма и дълголетието. Ледената вана заема по-малко място и е много по-проста за изпълнение от инженерна гледна точка, но снежната стая олицетворява онзи вид екстравагантност от най-висока степен, която е характерна за пазара на ултралуксозни стоки.”

Наемът на яхтата Serene възлиза на милиони долари. Милиардерът Бил Гейтс е почивал на нея със семейството си през 2014 г. и – както може да се предположи – се е възползвал от снежната стая. При наем от 5 милиона долара на седмица би било жалко да не го направи. Това удобство – изключително привлекателно, когато асфалтът се топи, а горите горят, става все по-популярно сред свръхбогатите.

Някога запазена територия единствено за най-луксозните спа центрове, днес снежните стаи се появяват в частни домове. Пример за това е индийският милиардер от нефтохимическата индустрия Мукеш Амбани, който е инсталирал снежна стая в Antilia – своята частна резиденция с височина 173 метра в Мумбай, където живее. Списание “Форбс” определя сградата като най-скъпата частна резиденция в света, като разходите за строителството ѝ се оценяват на сума между 1 и 2 милиарда долара. Макар точното разпределение на разходите да не е оповестено,

инсталирането на луксозна студена стая започва от 130 000 долара,

което е капка в морето за финансовите акули.

Според специалисти в областта на луксозните стоки продажбите на снежни стаи са се увеличили многократно през 2026 г. Само за две години тези охлаждани помещения са се превърнали в “тенденция сред луксозните хотели в пустинни райони”, отбелязва уебсайтът Profession Bien-Etre, посочвайки присъствието им както в Дубай и Лас Вегас, така и на Малдивите – архипелаг, който е особено застрашен от покачването на морското равнище.

“Днес, заради климата, луксът все повече се свързва с адаптивността – пространства, които променят характера си в зависимост от времето, покриви, които се отварят, и стъклени стени, които се прибират. Слънцезащитни елементи, следващи движението на слънцето, уелнес зони, които преминават от горещо към студено”, казва Грант Къркпатрик, съдружник основател и водещ дизайнер в студио KAA Design от Лос Анджелис. Яхтата Serene е една от първите, които се сдобива със снежна стая по настояване на първия си собственик Юрий Шефлер. Днес тя е притежание на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Но какво по-точно представлява снежната стая? Това е помещение с големина между 5 и 20 квадратни метра и височина от около 2 метра и половина, чиито стени са покрити с тънък, но солиден лед, за да се поддържа температура около минус 5 до минус 10 градуса по Целзий. Повечето имат генератор за сняг, благодарение на който се имитира естествен снеговалеж. Собствениците на стаите обикновено прекарват вътре между 3 и 8 мин, след което може да си починат 15 мин и да повторят изживяването. Според привърженици на този вид разхлаждане то

елиминира токсините, гори мазнините и подобрява състоянието на кожата

Престоят в стаята стимулира метаболизма и имунната система. Успокоява нервите и намалява стреса.

Обикновено снежните стаи се вписват в по-мащабна домашна уелнес зона. Тази конфигурация често включва и ледена вана – по-интензивния вариант на изключително популярните басейни за потапяне в студена вода.

Що се отнася до разходите за енергия, свързани с подобна система, те не са изрично посочени. Въпреки това TechnoAlpin – компания, която е лидер в производството на изкуствен сняг за ски писти от 1990 г. насам и сега се фокусира върху тази технология – твърди, че “до 80% от електрическата енергия може да бъде възстановена и използвана повторно, например за отопление на плувни басейни”.

Тъй като с течение на времето валящият в стаята сняг се натрупва,

веднъж седмично се налага помещението да се размрази напълно

Чрез загряване до 40°C снегът бързо се разтопява и при необходимост стаята може да бъде почистена. В рамките на няколко часа тя се охлажда и отново се заснежава.

Най-голямото предизвикателство при изграждането на снежните стаи се крие в материалите, тъй като помещението трябва да бъде идеално изолирано и устойчиво на вода, сняг и температури в диапазона от -20°C до +40°C (заради процеса на размразяване). Самата кабина е изработена от стенни панели с висока степен на изолация, както и от прозорец и врата с троен стъклопакет. За вътрешното оформление в миналото са се използвали изкуствен камък, стъкло и метал, което е ограничило значително възможностите за дизайн. Заради изискванията на претенциозните супербогати клиенти обаче, които искат помещенията им напълно да наподобяват естествена природна среда, материалите също се разнообразяват, а в изработването се използват все повече нови технологии.

Десетки такива съоръжения вече са изградени или са в процес на строеж из САЩ, споделя Тайлър Слейтър, съосновател на компанията The Spa Butler в Плейно, Тексас. Изработваме ги от камък, луксозен мрамор, дърво – от каквото си пожелаете. В момента работим с клиент от Охайо, който искаше снежна стая с по-груба, естествена визия – цепени дървени трупи и необработено дърво, в рустик стил. На практика можем да реализираме всяка фантазия.”

“Защо бихте искали да вали сняг вътре в къщата ви? Защото сте милиардер. В известен смисъл снежната стая беше продуктова концепция, която просто чакаше появата на достатъчно раздуто чувство за право на привилегии. Какво правите в снежната стая? Просто седите вътре – за предпочитане по халат, за да можете след това да отидете на сауна – и оставяте снега да вали върху вас. Наистина няма по-поразителен пример за гротескно прахосничество от това да предизвикаш снеговалеж в собствения си дом”, коментира с ирония британският “Гардиан”.

Новата прищявка на богатите предизвиква възмущението на много хора

На фона на зачестяващите бедствия основните ползватели на снежни стаи са сред онези, които носят най-голяма отговорност за емисиите на парникови газове, гневят се еколози. Според неправителствената организация Oxfam още към 10 януари най-богатият 1% от населението на света вече е отделил толкова въглероден диоксид, колкото би трябвало да изхвърли в рамките на цяла година, за да се спазят климатичните цели. Свръхбогатите причиняват топенето на ледниците, но същевременно ги пресъздават изкуствено в домовете си, докато навън обикновените хора буквално умират от жеги и пожари, гневят се много ползватели на социалните мрежи.

