Иран отхвърли 60-дневния срок за преговори със САЩ

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60-дневният срок на мирното споразумение между САЩ и Иран изтече

Иран обяви, че 60-дневният период, свързан с договореността със САЩ от 18 юни, вече е „напълно безпредметен". Техеран твърди, че Вашингтон е нарушил меморандума само седмици след подписването му, още преди да започнат предвидените преговори, съобщава turkiyetoday.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че в текста на меморандума всъщност няма изрично записан „60-дневен срок". По думите му е бил предвиден 60-дневен период за обсъждане на два основни въпроса – отмяната на санкциите и ядрената програма на Иран.

Багаи обвини САЩ в „грубо и широкообхватно нарушение" на договореността, което според него е направило невъзможно започването на преговорите.

Той подчерта, че Иран няма да определя политиката си под натиска на ултиматуми или крайни срокове и заяви, че въоръжените сили на страната следят „всяко движение" с повишена бдителност.

Изявлението идва в момент, когато 60-дневният период изтича без постигнато споразумение между Техеран и Вашингтон. Паралелно с това Иран продължава разговорите с Оман за условията за корабоплаване през стратегическия проток Ормуз.

По повод обявените от администрацията на Доналд Тръмп планове за нови, определяни като безпрецедентни санкции срещу Иран, включително съобщенията за сухопътна блокада, говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи за яви, че мерките „няма да повлияят на позицията на Иран".

Той обвини Вашингтон, че е попаднал в „порочен кръг от войни, дискриминация, натиск и санкции", който според него датира от преврата в Иран през 1953 г.

Багаи заяви, че предишните американски кампании срещу Техеран, включително „опустошителните санкции" при демократическите администрации и политиката на „максимален натиск" по време на първия мандат на Тръмп, са се провалили.

„Те спряха лекарствата за нашия народ и използваха всички възможни средства, за да окажат натиск върху Иран", каза той. По думите му в крайна сметка Вашингтон е „прибегнал до незаконна военна агресия", за чиито последици все още плаща.

„Бъдете сигурни, че и занапред подобни методи – методи, които вече са били изпробвани и не са дали резултат – няма да доведат до различен изход", заяви Багаи.

Той посочи, че Иран отдавна се подготвя за различни сценарии, при които САЩ могат да продължат действията, които Техеран определя като „неправомерни". По думите му страната „със сигурност ще използва всички свои инструменти", за да се противопостави на новите обстоятелства.

Багаи определи американската и израелската военна кампания срещу Иран като „война, основана на фалшиви твърдения". Според него двете държави са „попаднали в тресавище, създадено от самите тях", и постоянно променят официално заявените си цели, за да оправдаят неуспехите си.

По думите му последвалата несигурност в региона и нарушенията на корабоплаването през Ормузкия проток са пряка последица от военната кампания.

„Най-добрият път за Съединените щати е да признаят грешната си преценка и възможно най-бързо да се оттеглят от тази ситуация с толкова сериозни последици", заяви Багаеи, като добави, че изглежда малко вероятно американските представители да проявят подобна смелост.Говорителят на иранското външно министерство Багаи заяви, че десетилетията американско военно присъствие, както и последните атаки на САЩ и Израел, са причинили екологични щети в Персийския залив и Оманския залив за трилиони долари.

„Щетите, нанесени на околната среда в Персийския залив и Оманския залив, не се ограничават до последните шест месеца или една година", каза той.

По думите му регионът е подложен на американско и съюзническо военно присъствие в продължение на пет десетилетия. „Това постоянно присъствие, съпроводено с разполагането на най-съвременни оръжия, многобройни военни учения и въвличането на региона в различни войни, е причинило огромни екологични щети, възлизащи на трилиони долари", заяви иранският представител.

Според Багаи щетите са се увеличили през последните две години заради американските и израелските атаки срещу обекти по крайбрежието на Персийския залив, както и заради продължаващото военно присъствие на САЩ в региона. Той заяви, че Иран „със сигурност ще предприеме действия" по тези въпроси.

Багаи подчерта, че последствията не засягат единствено Иран, а всички държави, граничещи с Персийския и Оманския залив, „и извън тях". По думите му всички страни носят „споделена отговорност" да потърсят отговорност от САЩ и останалите замесени страни.

Междувременно миналата седмица Иран поиска компенсация заради петролен разлив в Ормузкия проток, достигнал до остров Кешм и засегнал плажове и екологично чувствителна мангрова гора.

Тогава Багаи заяви, че предварителните данни сочат „чуждестранен товарен кораб" като източник на разлива. По-късно иранските власти съобщиха, че замърсяването е било „напълно почистено".

Отделно държавните медии в Оман съобщиха, че петролен разлив от танкер, заседнал край бреговете на страната, е достигнал до крайбрежната зона.

По-рано разследване на Agence France-Presse установи, че плавателният съд е останал блокиран в продължение на седмици край остров Ал-Киблия в Оман, след като е бил повреден при експлозии.Попитан дали европейски държави вече посредничат между Техеран и Вашингтон, говорителят на иранското външно министерство заяви, че Пакистан остава посредник по въпросите между Иран и САЩ, а Катар също полага дипломатически усилия.

„Напълно естествено е някои европейски държави да изразяват позициите си и в двустранни контакти да заявяват готовност да предложат своето „добро посредничество", каза Багаеи. Той обаче подчерта, че това „не означава, че в отношенията между Иран и САЩ се е появил или е бил приет нов посредник".

Според него основният проблем между Техеран и Вашингтон не е свързан с посредничеството.

„Той произтича от начина на мислене, погрешните преценки и настояването на американската администрация да прилага методи и подходи, чийто провал е бил доказан стотици пъти", заяви Багаи.

Той добави, че ако Вашингтон продължи да повтаря вече провалили се подходи, „със сигурност няма да постигне различен резултат от досегашния".Иран и Оман продължават преговорите за механизъм, който да гарантира безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток. Говорителят на иранското външно министерство Багаи определи процеса като сложен и заяви, че двете страни са постигнали разбирателство по картата на транзитния маршрут.

Багаи уточни по-ранно свое изказване: „Не казах пътна карта, а карта – картата на транзитния маршрут. По отношение на картата на маршрута е постигнато разбирателство, но трябва да финализираме договореността в един общ пакет – картата плюс съвместно изявление."

По думите му има три основни причини преговорите да отнемат време. Сред тях са сложността на създаването за първи път на механизъм, който едновременно да гарантира суверенните права на двете крайбрежни държави и безопасното преминаване на търговските кораби, както и големият брой страни, които се опитват да повлияят на процеса.

Багаи обвини неназовани „недобронамерени страни", че не желаят мир и сигурност в региона и предпочитат той да остане в състояние на „конфликт и нестабилност".

„Изработването на плана за морския транзитен маршрут с Оман отнема време заради сложностите в областта на сигурността, породени от действията на САЩ и израелския режим, броя на участващите страни и възпрепятстването от страна на дестабилизиращи елементи", заяви говорителят.

Той обвини САЩ и Израел, че са причина за „несигурността, наложена на Ормузкия проток, региона и света".

Според Багаи предлаганият механизъм е първият по рода си, който има за цел едновременно да защити суверенните права на двете държави, граничещи с протока, и да осигури безопасното преминаване на търговските плавателни съдове.

Той подчерта, че въпреки предишни случаи, в които според Техеран САЩ са се отказвали от поети ангажименти, интензивните разговори между Иран и Оман продължават с цел финализиране на съвместно изявление и създаване на сигурен механизъм, защитаващ интересите и на двете страни.

Багаи заяви още, че действащото иранско законодателство вече регламентира „суверенните права" на страната в Персийския залив, Ормузкия проток и Оманския залив.

Попитан за твърдение на Axios за неофициални контакти между Вашингтон и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) чрез Регионалното правителство на Иракски Кюрдистан, както и за информация за тайна среща между Иран и САЩ в Ербил, говорителят на иранското външно министерство отхвърли твърденията.

„Информацията за тайна среща между Иран и САЩ в Ербил е напълно измислена", заяви той.

По думите му публикацията е част от „медийни тактики и психологически операции", целящи да създадат разногласия между институциите, вземащи решения в Ислямската република.

Багаи заяви, че подобни действия се предприемат от „отчаяние" и подчерта, че през последните шест месеца е демонстрирана „безпрецедентна сплотеност" сред иранските държавни институции по въпросите, свързани с войната и мира.

Той допълни, че иранската делегация за преговори се ползва с „пълното доверие" на всички държавни институции, включително на структурите, отговарящи за отбраната на страната.

По думите му Министерството на външните работи ще продължи да си сътрудничи с парламента по законодателните въпроси, свързани с региона.

Той посочи, че ведомството вече е представило експертно становище по съответен законопроект и ще направи това отново, ако бъде поискано.

На въпрос за информации, че външното министерство е изпратило писмо до парламента с искане да бъде оттеглен проектът за стратегически действия относно сигурността на Ормузкия проток и Персийския залив, Багаи отрече.

„Такова писмо не е изпращано от Министерството на външните работи", заяви той и добави, че ведомството уважава решенията и процедурите, които се разглеждат в иранския парламент.