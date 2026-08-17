35 случая на западнонилска треска има в Северна Македония, 6 души са в тежко състояние

Общо 35 случая на западнонилска треска има в момента в Северна Македония, а шестима души са в критично състояние, съобщи министърът на здравеопазването на страната Сашо Клековски, цитиран от МИА.

По думите му към момента шестима души са в критично състояние и се намират в интензивното отделение на Клиниката за инфекциозни болести в Скопие. Трима души са със симптоми на болестта, но все още не е потвърдено, че са заразени. От потвърдените случаи повечето се намират в Клиниката за инфекциозни болести в Скопие, а един се лекува в частно здравно заведение.

До този момент има три смъртни случая, а 15 души са излекувани.

Според Клековски към момента в Европа най-активно е огнището на болестта в Атина. По думите му в Гърция има 81 случая на заразени и девет починали, като някои от случаите са в погранични райони край Северна Македония, съобщава БТА.

"Капацитетът ни за диагностициране е вдигнат максимално. Ако през миналите години са били правени по 40 анализа годишно, ние вече сме в ритъм от по 4 до 8 анализа дневно. Припомням, че за окончателно потвърждение на диагнозата са необходими два независими теста", подчерта Клековски.