Привърженици на опозиционната "Яблоко" са задържани в Москва

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Най-малко 35 привърженици на единствената антивоенна партия в Русия „Яблоко" бяха задържани пред сградата на Върховния съд в Москва, докато съдът разглеждаше делото, свързано с отстраняването на партията от парламентарните избори, съобщи лидерът ѝ Николай Рибаков, предаде ДПА.

Опозиционната партия „Яблоко" публикува видеозаписи на задържанията. Рибаков призова съда да разпореди освобождаването на задържаните и да прекрати това, което той определи като опити на полицията да сплашва привържениците на партията.

Върховният съд на Русия отново разглежда случая с отстраняването на „Яблоко" от парламентарните избори, които ще бъдат произведени от 18 до 20 септември. Либералната партия обжалва решението на съда от миналата седмица, с което регистрацията ѝ за изборите за Държавната дума беше отменена.

Миналата седмица съдът се произнесе в полза на иск, внесен от прокремълската ултранационалистическа партия „Родина", която обвини „Яблоко" в нарушаване на руското изборно законодателство.

Предстои апелативният състав от трима съдии да вземе решение по жалбата.

През уикенда „Яблоко" предупреди привържениците си за натиск от страна на полицията. По данни на партията униформени служители са посетили домовете на някои нейни привърженици и са ги предупредили да не присъстват на съдебното заседание.

Сред задържаните според информацията е и актьорът Виктор Балабанов, който трябваше да бъде кандидат на „Яблоко" на изборите през септември.

„Яблоко" подкрепя прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, започнала с пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Прокремълски партии обвиняват членове на „Яблоко" в предателство и в това, че са агенти на Запада.

Десет партии са получили одобрение за участие в изборите за Държавната дума, като всички те са близки до Кремъл и подкрепят президента Владимир Путин, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.