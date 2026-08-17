Мълния покоси американски турист на вулкана Етна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американски турист на 30 години е бил ударен от мълния вчера при изкачване на вулкана Етна в Сицилия и е починал в болница в Катания, съобщиха италианските власти, цитирани от агенция АНСА.

Мъжът се е намирал в зона с ограничен достъп, когато е бил застигнат от гръмотевична буря. Спасителите са го открили около 20:00 часа в тежко състояние и са го транспортирали по спешност до болница, но той е починал преди да бъде приет.

В голяма част от Италия се развихриха гръмотевични бури на фона на отстъпването на петата за годината гореща вълна в страната.

Етна, най-високият действащ вулкан в Европа, наскоро привлече множество туристи заради зрелищните си изригвания.

В Алто Адидже планински спасители откриха мъртъв друг турист, като не се изключва и той да е бил ударен от мълния по време на спускането си.

Междувременно четирима испански туристи, блокирани в неделя на връх в провинция Комо, бяха спасени след разразилата се силна гръмотевична буря. Спасителната операция е била затруднена от силните ветрове и проливния дъжд, съобщава БТА.