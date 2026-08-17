ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп заплаши да бомбардира Оман, призова Иран да ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23402523 www.24chasa.bg

Мълния покоси американски турист на вулкана Етна

1168
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Мълния

Американски турист на 30 години е бил ударен от мълния вчера при изкачване на вулкана Етна в Сицилия и е починал в болница в Катания, съобщиха италианските власти, цитирани от агенция АНСА.

Мъжът се е намирал в зона с ограничен достъп, когато е бил застигнат от гръмотевична буря. Спасителите са го открили около 20:00 часа в тежко състояние и са го транспортирали по спешност до болница, но той е починал преди да бъде приет.

В голяма част от Италия се развихриха гръмотевични бури на фона на отстъпването на петата за годината гореща вълна в страната.

Етна, най-високият действащ вулкан в Европа, наскоро привлече множество туристи заради зрелищните си изригвания.

В Алто Адидже планински спасители откриха мъртъв друг турист, като не се изключва и той да е бил ударен от мълния по време на спускането си.

Междувременно четирима испански туристи, блокирани в неделя на връх в провинция Комо, бяха спасени след разразилата се силна гръмотевична буря. Спасителната операция е била затруднена от силните ветрове и проливния дъжд, съобщава БТА.

Мълния

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък