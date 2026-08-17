Отново тръгна процесът срещу отстранения кмет на Истанбул

Процесът срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу и още 414 обвиняеми бе възобновен днес след четиридесетдневна пауза, предаде агенция Анка, цитирана от БТА.

Заседанието по делото се гледа от 33-ти състав на Истанбулския наказателен съд в новата съдебна зала, изградена в затвора „Мармара" в Силиври, уточнява агенцията.

Сред публиката в залата, освен близки на Имамоглу и на останалите подсъдими, са присъствали председателят на новосъздадената опозиционна "Нова партия" Йозгюр Йозел и множество други политици.

Самото заседание е започнало с процесуални искания на адвокатите, допълва Анка.

Кметът на Истанбул беше арестуван на 19 март м.г. по обвинения в корупция, а няколко дни по-късно общинският съвет го отстрани временно от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите предизвикаха вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Прокуратурата иска за Имамоглу присъда по делото за корупция в общината от до 2352 години затвор. Според обвинителния акт организирана група, ръководена от него, е започнала да действа по време на мандата му като кмет на община Бейликдюзю и се е разраснала по време на мандата му като кмет на Голямата община на Истанбул. Имамоглу е обвинен в 142 различни деяния, между които са: „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления", „укриване на доказателства за престъпление", „възпрепятстване на комуникацията", „повреждане на обществена собственост", „подкуп", „публично разпространяване на подвеждаща информация", „изнудване", „измама срещу публични институции", „пране на активи, получени от престъпна дейност", „манипулиране на търгове" и др.