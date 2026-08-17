Млади хора в Ирландия карат в насрещното за лайкове, има жертви

Началникът на полицията в Ирландия предупреди, че някои млади хора карат в насрещното платно на магистралата "за харесвания в социалните мрежи". Вследствие на това се е стигнало до два челни сблъсъка с жертви край Дъблин през последните седмици, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Предупреждението на ръководителя на ирландската полиция Джъстин Кели бе отправено, след като пет момчета в тинейджърска възраст загинаха в катастрофа вчера, а три жени и дете бяха ранени в другия автомобил, докато пътували за летището в Дъблин.

Тинейджърите са се движели в южна посока в платното за движение на север по магистралата, югозападно от ирландската столица, информира полицията.

"Това, което прави това безразсъдно поведение още по-ужасяващо, е че в някои случаи то се прави заради харесвания в социалните мрежи", каза Кели в изявление за катастрофата.

Стандартна практика е да не се преследва автомобил, движещ се в насрещното платно на магистрала заради риска за останалите шофьори, каза ръководителят на Асоциация на представителите на "Гарда", която представлява полицейските служители.

Вицепрезидентът на асоциацията Джон Джо О'Конъл каза днес пред радио РТЕ, че тийнейджъри момчета и мъже се опитват да се надпреварват помежду си, като "се преследват, движат се в насрещното платно по скоростни пътища или магистрали и заснемат това, за да събират харесвания".

Девет души бяха ранени по-рано този месец, след като автомобил с осем младежи се блъсна в друга кола, докато се движеше в насрещното платно на околовръстното шосе на Дъблин, припомня полицията.