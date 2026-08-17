Лешояд забави самолет на остров Крит

Самолет е излетял със закъснение от гръцкия остров Крит заради лешояд, кацнал на опашното крило на летателния апарат. За инцидента съобщиха гръцки медии.

Необичайната ситуация се е разиграла в неделя на международното летище „Никос Казандзакис“ в Ираклион, най-големият град на острова.

Според информацията самолетът се е подготвял за излитане, когато пилотът е уведомил контролната кула, че птицата се намира на един от хоризонталните стабилизатори на опашката на самолета и не отлита, а продължава да стои на мястото си. Изпратен е бил противопожарен екип, който е уловил птицата със специални ръкавици.

Според част от публикациите евентуалната причина за инцидента може да е заклещване на птицата в някоя от подвижните части на опашното крило на самолета, пише БТА.

Специализираният сайт за защита на животните „Зоосос“ (Zoosos.gr) допуска, че необичайното поведение на лешояда вероятно се дължи на изтощение. Изданието отбелязва, че през летните горещи месеци на Крит се срещат изтощени лешояди, които кацат на необичайни места, за да си починат. След свалянето от самолета птицата е била поставена в подходящ съд за транспортиране и оказване на помощ.