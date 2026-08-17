Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман

Техеран са добри играчи на покер, но умират, каза още американският държавен глава
Американският президент Доналд Тръмп отправи нови остри заплахи на фона на напрежението около Ормузкия проток и изтичащото 60-дневно споразумение за прекратяване на огъня между САЩ и Иран. В интервю за Fox News той заяви, че Вашингтон ще „бомбардира до дупка" Оман, ако страната попречи на американските операции.
Предупреждението идва, след като Иран съобщи, че води преговори с Оман за възможното отваряне на Ормузкия проток. Паралелно с това САЩ провеждат собствени разговори с Техеран.
Тръмп отправи и директен призив към Иран да се предаде. „Те трябва да развеят белия флаг на капитулацията", заяви американският президент. По думите му използваните досега американски боеприпаси са били „нищо" в сравнение с възможностите на САЩ.
Тръмп потвърди също, че Вашингтон поддържа таен канал за комуникация с Иранската революционна гвардия. „Имаме заден канал с Революционната гвардия. Говорим директно с представители на гвардията в Иран", каза той.
По отношение на позицията на Техеран Тръмп заяви: „Те са добри играчи на покер, но умират".
Американският президент подчерта, че предотвратяването на придобиването на ядрено оръжие от Иран остава основният приоритет на Вашингтон. В публикация в Truth Social той заяви, че тази цел „винаги ще бъде номер едно".
На фона на напрежението около Ормузкия проток засега няма публични признаци за съществен напредък в преговорите между Вашингтон и Техеран. Остава неясно и дали САЩ ще подновят военната си операция след изтичането на примирието.
Тръмп коментира и ситуацията в Газа. Според него израелските сили не трябва да нанасят удари там в момента, тъй като Вашингтон поддържа отделен канал за комуникация с „Хамас". Той заяви, че групировката е готова да се откаже от оръжията си.
Американският президент отказа и да подкрепи конкретен кандидат на предстоящите избори в Израел, като заяви, че засега предпочита да не се намесва в израелската политика.