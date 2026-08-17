Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман

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Техеран са добри играчи на покер, но умират, каза още американският държавен глава

Американският президент Доналд Тръмп отправи нови остри заплахи на фона на напрежението около Ормузкия проток и изтичащото 60-дневно споразумение за прекратяване на огъня между САЩ и Иран. В интервю за Fox News той заяви, че Вашингтон ще „бомбардира до дупка" Оман, ако страната попречи на американските операции.

Предупреждението идва, след като Иран съобщи, че води преговори с Оман за възможното отваряне на Ормузкия проток. Паралелно с това САЩ провеждат собствени разговори с Техеран.

Тръмп отправи и директен призив към Иран да се предаде. „Те трябва да развеят белия флаг на капитулацията", заяви американският президент. По думите му използваните досега американски боеприпаси са били „нищо" в сравнение с възможностите на САЩ.

Тръмп потвърди също, че Вашингтон поддържа таен канал за комуникация с Иранската революционна гвардия. „Имаме заден канал с Революционната гвардия. Говорим директно с представители на гвардията в Иран", каза той.

По отношение на позицията на Техеран Тръмп заяви: „Те са добри играчи на покер, но умират".

Американският президент подчерта, че предотвратяването на придобиването на ядрено оръжие от Иран остава основният приоритет на Вашингтон. В публикация в Truth Social той заяви, че тази цел „винаги ще бъде номер едно".

На фона на напрежението около Ормузкия проток засега няма публични признаци за съществен напредък в преговорите между Вашингтон и Техеран. Остава неясно и дали САЩ ще подновят военната си операция след изтичането на примирието.

Тръмп коментира и ситуацията в Газа. Според него израелските сили не трябва да нанасят удари там в момента, тъй като Вашингтон поддържа отделен канал за комуникация с „Хамас". Той заяви, че групировката е готова да се откаже от оръжията си.

Американският президент отказа и да подкрепи конкретен кандидат на предстоящите избори в Израел, като заяви, че засега предпочита да не се намесва в израелската политика.