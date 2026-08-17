Приятел на Хейдън Панетиър я открил в луксозния й дом - била със сърдечен арест

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Полицията е потвърдила, че вчера следобед е получила сигнал на телефон 911 от познат на американската актриса и певица Хейдън Панетиър, която беше открита мъртва в дома си. Той съобщил, че тя е в безсъзнание, съобщава "Дейли мейл".

Полицаи и парамедици са пристигнали в жилищната сграда в Грийнвил, Южна Каролина, където са започнали сърдечен масаж в опит да спасят живота на актрисата.

Първият сигнал на телефон 911 е подаден в 13:51 часа, но актрисата – която е трябвало да навърши 37 години този петък – е била обявена за мъртва на място малко повече от 40 минути по-късно, в 14:32 часа.

Полицията и местната съдебномедицинска служба разследват смъртта, но заявиха, че предварителното разследване не е установило признаци на насилствена смърт или подозрителни обстоятелства.

Твърди се, че звездата и нейният приятел на приливи и отливи, брокерът на недвижими имоти Брайън Хикърсън, са пътували със самолет от Лос Анджелис до Южна Каролина – щата, от който той е родом – ден преди смъртта ѝ.

Панетиър има 11-годишна дъщеря на име Кая. Пълните родителски права са били предоставени на бившия ѝ годеник – украинския боксьор Владимир Кличко.

36-годишната актриса започва кариерата си още като дете, като се появява в сапунени опери, а по-късно придобива по-широка известност с ролята си във филма от 2000 г. „Помни титаните" с Дензъл Уошингтън. Тя е и гласът на героинята Дот в анимацията на Pixar от 1998 г. „Приключението на мравката".

По-късно Панетиър става известна с ролята на мажоретката Клеър Бенет в научнофантастичната драма „Герои", а след това играе кънтри певицата Джулиет Барнс в продължение на шест сезона в сериала „Нашвил".

За ролята си в „Нашвил" тя получава две номинации за „Златен глобус" за най-добра поддържаща актриса. Като певица има 11 песни, попаднали в американската класация Billboard Hot Country Songs.

Сред филмовите ѝ участия са „Bring It On: All or Nothing" от 2006 г., комедийната драма „Отглеждането на Хелън", както и „Писък 4" и „Писък 6", където играе Кърби Рийд.

Днес говорител на полицията в Грийнвил заяви пред, че на 16 август 2026 г. около 13:51 часа полицаи, придружени от екипи на спешна помощ, са се отзовали на сигнал за жена в безсъзнание в жилищния комплекс Judson Mill Lofts на Easley Bridge Road №701.

На място е оказана медицинска помощ, но жената, по-късно идентифицирана като Хейдън Панетиър, е била обявена за мъртва.

Случаят се разследва от полицията в Грийнвил съвместно със съдебномедицинската служба на окръг Грийнвил.

„Предварителното разследване не е установило признаци на насилствена смърт или подозрителни обстоятелства. Познат на г-ца Панетиър е подал сигнала на телефон 911. Към този момент няма други подробности, които можем да разкрием", допълниха от полицията.

„С дълбока тъга споделяме трагичната загуба на нашата любима Хейдън. Тя беше невероятна светлина и природна сила, която носеше неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха – и на милионите, които я гледаха на екрана", заяви баща й Скип.

Той помоли семейството да получи лично пространство, докато близките ѝ се опитват да приемат „тази невъобразима загуба". Причината за смъртта все още не е обявена.

Колежката ѝ от „Писък" Мелиса Барера почете паметта на актрисата в Instagram с думите: „Почивай в мир, мила Хейдън", придружени от емоджи с разбито сърце.