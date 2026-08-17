Иран: Ще ескалираме напрежението в Близкия изток, ако дипломатическите усилия се провалят

Иран ще ескалира напрежението в Ормузкия проток и в Близкия изток, ако дипломатическите усилия със САЩ се провалят. Това заяви днес пред Ройтерс високопоставен ирански представител. Той уточнява, че Иран ще бъде склонен да разчита оттук нататък по-скоро на нападателна, отколкото на отбранителна политика.

По-рано днес говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви, че въпреки опитите на някои европейски държави да съдействат за диалога между Иран и САЩ, на този етап не се е появил нов посредник между двете страни. Багаи допълни, че според Техеран проблемите между Иран и САЩ не са въпрос, който може да бъде решен чрез посредничество, като основната пречка е подходът на Вашингтон, погрешните му преценки и настояването да следва политики и методи, които многократно са се оказвали неуспешни.

Днес президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нови остри заплахи на фона на напрежението около Ормузкия проток и изтичащото 60-дневно споразумение за прекратяване на огъня между САЩ и Иран.

В интервю за Fox News той заяви, че Вашингтон ще „бомбардира до дупка" Оман, ако страната попречи на американските операции.

Предупреждението дойде, след като Иран съобщи, че води преговори с Оман за възможното отваряне на Ормузкия проток. Паралелно с това САЩ провеждат собствени разговори с Техеран.

Тръмп подчерта още, че предотвратяването на придобиването на ядрено оръжие от Иран остава основният приоритет на Вашингтон. В публикация в Truth Social той заяви, че тази цел „винаги ще бъде номер едно".