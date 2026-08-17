Етна изхвърля пепел, ограничени са полетите на летището в Катания

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Има частични ограничения на въздушния трафик на международното летище в Катания на италианския остров Сицилия заради нови изхвърляния на вулканична пепел от Етна. Това съобщи днес операторът на аеропорта „Сочиета аеропорто Катания - Ессе А Чи (Societa Aeroporto Catania -SAC), цитиран от ДПА.

Заради изхвърляне на вулканична пепел част от въздушното пространство е затворено, което ограничава броя на възможните кацания. До 12:00 ч. българско време във вторник на летището ще могат да кацат най-много 10 самолета на всеки час, като за излитащите полети ограничения няма.

Пътниците са призовани да проверяват актуалната информация за полетите си при съответните авиокомпании, съобщи БТА.

Въздушният трафик на летището се върна към нормалния си режим през събота и неделя, след като полетите бяха сериозно нарушени в продължение на над седмица.

След изригването Етна неколкократно е изхвърлял пепел, причинявайки сериозни проблеми за въздушния транспорт. Множество полети бяха отменени или пренасочени, което засегна хиляди туристи.

В събота нивото на опасност за вулкана бе понижено и полетите се нормализираха. Новите изхвърляния на вулканична пепел обаче отново доведоха до ограничения на въздушния трафик.