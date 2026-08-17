3 часа продължават разговорите на Къшнър и Нетаняху с участието на Николай Младенов

Пратеникът на САЩ за Близкия изток Джаред Къшнър, който е и зет на президента Доналд Тръмп, се срещна днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху, дни след като Нетаняху отхвърли американския план от 15 точки за постигане на напредък по споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес.

Срещата продължава вече три часа. Тя се състои и дни след като Къшнър проведе двучасови разговори с лидера на палестинското въоръжено движение „Хамас“ Халил ал Хая в Египет.

Междувременно САЩ настояват Израел да одобри този план за постигане на мир в населения с палестинци крайбрежна територия.

Сред основните въпроси са съдбата на около 2 милиона палестинци в Газа, възстановяването на опустошения от войната анклав и кой ще поеме контрола над него в бъдеще, съобщава БТА.

„Хамас“ заявява, че е приел плана, който включва и разоръжаване на групировката, и призовава посредниците и създадения от САЩ Съвет за мир да „принудят“ Израел да я приеме.

Израел обаче, който според пътната карта трябва постепенно да изтегли войските си от Газа, заявява, че „Хамас“ трябва да се разоръжи напълно, преди Израел да започне каквото и да е изтегляне.

Израелските войски контролират около 60% от територията на ивицата, а Нетаняху по-рано заплаши да установи контрол над още по-голяма част от нея.

Бившият британски премиер Тони Блеър и директорът на Съвета за мир Николай Младенов също участват в срещата с Нетаняху, потвърдиха за АП официален представител, запознат с плановете, както и още един дипломат. Израле още не е излязъл с изявление за срещата.

През октомври 2025 г. Израел и „Хамас“, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, постигнаха споразумение за прекратяване на огъня след 2 години война в Газа. Въпреки че най-интензивните бойни действия утихнаха, процесът по изпълнение на следващите етапи от договореностите остава в застой.