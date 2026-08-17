Австрийският вътрешен министър е "за" бежанските центрове извън ЕС

Австрия има за цел до края на годината да се споразумее с Германия, Дания, Гърция и Нидерландия за схема относно мигрантите с трета държава, в която или да се провеждат процедури за предоставяне на убежище извън ЕС, или да бъдат изградени центрове за депортиране, обясни днес в интервю за националното радио австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер.

Това е ясна цел, обяви той, цитиран от Австрийското радио и телевизия ОРФ. Според Карнер все още предстои „да се обсъди“ кой ще поеме разходите за тези центрове.

Запитан за това, че предишни опити - например лагерите на Италия в Албания, както и провалилото се британско партньорство с Руанда - са били свързани с разходи в размер на стотици милиони евро, вътрешният министър на Австрия заяви, че страната му ще спести до 250 млн. евро през следващите три години в сектора на закрилата за бежанци.

По думите на Карнер това развитие трябва да бъде гарантирано, което вероятно ще наложи „инвестиции“ в определени области.

На съвместна пресконференция с датския министър на вътрешните работи Мортен Бодсков, който е на посещение във Виена, Карнер отново заяви, че разговорите са „поверителни“. Той оценява като „добри“ шансовете за споразумение за мигрантска схема с трета държава. По думите му Австрия поддържа контакти с „много държави партньори“.

Министрите на вътрешните работи на Австрия, Дания, Германия, Гърция и Нидерландия ще се срещнат на 4 септември в датската столица Копенхаген за допълнителни консултации.

От гледна точка на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) е „изключително важно“ хората да бъдат изпращани в центрове за депортиране само ако преди това са преминали през законосъобразна и справедлива процедура за предоставяне на убежище в Европа, подчерта ръководителят на австрийското бюро на ВКБООН Кристоф Пинтер също в интервю по националното радио.

„Трябва пределно ясно да бъде установено, че съответното лице няма нужда от закрила“, заяви Пинтер. Освен това хората не бива да бъдат държани там в продължение на седмици или месеци при условия, подобни на арест. Децата и семействата трябва изцяло да бъдат изключени от варианта за т.нар. „центрове за връщане“ („Return Hubs“).

ВКБООН се противопоставя на прехвърлянето на процедурите за предоставяне на убежище в трети държави. Според организацията това представлява „прехвърляне на отговорността“ в областта на международната закрила на бежанците.