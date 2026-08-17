Хейдън Панетиър месец преди смъртта си: Има много неща, които искам да постигна

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Един месец преди смъртта си Хейдън Панетиър заявила, че гледа към бъдещето и има дълъг списък с неща, които все още се надява да постигне.

„Имам дълъг списък с неща, които бих искала да постигна и създам", казва Панетиър в интервю за Fox News.

Актрисата от „Герои" и „Нашвил" заяви тогава, че се „справя чудесно" след години на трудности, които описва в книгата си.

„Чувствам се свързана със себе си", каза тя и добави: „Чувствам, че се грижа добре за себе си и се вслушвам в собствените си нужди." В мемоарите си и по време на интервюто Панетиър откровено говори за зависимостта, лечението, следродилната депресия и болезненото решение дъщеря ѝ Кая да живее с баща си Владимир Кличко.

Но докато разказваше за живота си през последния месец, Панетиър звучеше оптимистично. Панетиър също така загатна, че работи по потенциален нов проект.

„Имам предаване, върху което работя, и бих искала да го реализирам", каза тя. „Бих искала да режисирам. Просто искам да споделя своите тайни, своите трикове, нещата, които съм научила в живота, и да помогна на други хора да бъдат най-добрата версия на себе си."

През май Панетиър заяви пред Джей Шети по време на участие в неговия подкаст, че смята, че е оставила зад гърба си „мрака", който е белязал голяма част от живота ѝ.

„Най-накрая чувствам, че съм се отърсила от целия този мрак и негативизъм", каза Панетиър. „Това означава, че съм затворила една врата и се е отворила друга... Мога да усетя всички вълнуващи възможности. Чувствам, че имам още много живот пред себе си."

Предварителното разследване на смъртта на Хейдън Панетиър не е установило признаци на насилие или подозрителни обстоятелства, съобщиха от полицията.

Полицаи и екипи на спешна медицинска помощ са били изпратени на сигнал за жена в безсъзнание в жилищния комплекс Judson Mill Lofts в Грийнвил, Южна Каролина, малко преди 14:00 часа в неделя, съобщи полицейското управление в Грийнвил.

На място са били извършени животоспасяващи действия, но Панетиър е била обявена за мъртва, се посочва в изявлението.

Полицията съобщи, че познат на 36-годишната актриса е подал сигнал на телефон 911 от жилищния комплекс. Все още не е посочена причина за смъртта.

Полицията в Грийнвил и службата на съдебния лекар продължават разследването на случая.