Турция и Казахстан се споразумяха за повече самолетни полети

Казахстан и Турция се споразумяха да увеличат броя на редовните полети помежду си от 120 на 224 седмично. Това съобщи днес казахстанската новинарска агенция Казинформ, цитирана от БТА.

Споразумението бе постигнато по време на разговори между авиационните власти на Казахстан и Турция на 13 и 14 август в Истанбул. На 14 август двете страни подписаха нов Меморандум за разбирателство в областта на гражданската авиация.

По основните маршрути между Истанбул и Анкара, и Казахстан пътническите полети се увеличават от 76 на 138 седмично. За туристическите маршрути между Анталия, Бодрум и градове в Казахстан полетите стават от 44 на 86 седмично.

Така общият брой на редовните полети по тези направления се увеличава от 120 на 224 седмично. По всички останали маршрути авиокомпаниите на двете страни ще могат да извършват до 14 полета седмично. Според страните това ще създаде условия за разширяване на директните въздушни услуги и регионалната свързаност.

Казахстан и Турция са се договорили и да има до 76 товарни полета седмично.