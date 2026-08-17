Върховният съд на Русия спря участието на антивоенната "Яблоко" на парламентарните избори

Върховният съд на Русия спря участието на антивоенната опозиционна партия "Яблоко" на парламентарните избори. Де факто съдът отхвърли жалбата на партията срещу съдебно решение за отмяна на регистрацията й във федералния списък с кандидати за депутати в Държавната дума (долната камара на руския парламент - б.р.). Това съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Така решението за отстраняване на "Яблоко" от изборите влиза в сила, посочи агенцията.

"Върховният съд оставя без промяна решението, а апелативните жалби се оставят без уважение", се казва в решението на съдебната колегия.

Партия "Яблоко" ще подаде надзорна жалба срещу решението на Върховния съд на Русия за дисквалификацията ѝ от изборите, заяви пред ТАСС адвокатът Гаджи Алиев. „Яблоко" е единствената регистрирана политическа партия в Русия, която призовава за прекратяване на войната. С наближаването на изборите за Държавната дума партията е подложена на репресии от страна на властите, тъй като значителна подкрепа за антивоенната ѝ позиция би могла да постави Кремъл под натиск.

Делото срещу "Яблоко" бе заведено от "Родина" - малка прокремълска националистическа партия. Лидерът на "Родина" обвини "Яблоко", че е подкрепяно от Запада движение, което се опитва да подкопае както изборния процес, така и самата Русия.

"Яблоко" отхвърли обвиненията и заяви, че говори от името на милиони руснаци, искащи войната да бъде прекратена. По-рано днес пък на 11 г. и 1 месец затвор в наказателна колония бе осъден и зам.-шефът на партията - Лев Шлосберг. Причината за това бяха критики към войната в Украйна.

Шлосберг бе обвинен в подронване на авторитета на руската армия и разпространяване на невярна информация. В заключителната си реч пред съда миналия петък той заяви, че е невинен и е жертва на политически процес. Повтори и призива си за незабавно прекратяване на огъня в продължаващата вече 4 години и половина война.