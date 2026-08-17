Българска джебчийка с бастун обира английски пенсионери

Задига 1900 паунда от възрастна дама и телефон за 1400 паунда от уязвим мъж, отиващ на вечерна молитва

Лондонски съд осъди 55-годишна българска джебчийка, която е нападала предимно пенсионери и уязвими хора в претъпкания обществен транспорт на британската столица. Английски медии обаче съобщават, че тя няма да излежи присъдените ѝ 12 месеца лишаване от свобода, тъй като затворите във Великобритания са пълни и съществува разпоредба подобни ниски присъди да бъдат отлагани.

По принцип наказанието на Стефка Гишанова е трябвало да бъде двойно по-голямо, но е редуцирано заради нейни здравословни проблеми и затова, че се е признала за виновна по повдигнатите ѝ обвинения. Въпреки че се движела с бастун, тя е успяла да задигне 1900 паунда от възрастна дама, която току-що ги била изтеглила от банка за коледни подаръци на семейството ѝ. Сред големите ѝ удари е и мобилен телефон за 1400 паунда, който открадва от уязвим мюсюлманин, пътуващ с автобус към място за вечерна молитва.

“Влиянието върху възрастните хора от загубата на тези пари или скъпи вещи е огромно. Разбирам, че планирате да се върнете в България. Много се надявам да го направите”, коментира прокурор Доминик Бел по време на процеса. Той предупреди Гишанова, че ако отново бъде хваната да краде в Англия през следващите две години, директно ще бъде пратена зад решетките за 12 месеца.

Съдия Джон Лодж пък я определи като професионален крадец, който се насочва към уязвимите.