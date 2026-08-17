Трима убити при стрелба в Испания, възможна причина е конфликт между две семейства

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Случаят вероятно е свързан с конфликт между две семейства, започнал през септември, смятат разследващите

Най-малко трима души са загинали, а четвърти е в критично състояние след стрелба в неделя вечерта в Исла Кристина, в южната испанска провинция Уелва.

Според местни медии нападението е станало в квартал „Росио", където мъж пристигнал с мотор до семейно жилище и открил огън по намиращите се там хора, след което избягал. Сред загиналите са бременна жена, едно от децата ѝ и майка ѝ.

Трите тела останали на улицата след стрелбата. Четвърти човек е бил тежко ранен и е настанен в болница в критично състояние, съобщава Euronews.

Възможно е нападението да е отмъщение

Случаят вероятно е свързан с конфликт между две семейства, започнал през септември, когато човек е бил убит в квартал „Торехон" в Уелва.

Трите жертви на стрелбата през уикенда са близки роднини на предполагаемия извършител на онова убийство – неговата сестра, майка му и синът на сестра му. Оттогава двете семейства са били въвлечени в няколко прояви на насилие, включително предишна стрелба в същия район на Исла Кристина.

Заради тези обстоятелства разследващите не изключват възможността стрелбата в неделя да е акт на отмъщение, свързан с първоначалното убийство. Разследването продължава.

Гражданската гвардия и местната полиция в Исла Кристина са започнали мащабна операция в района. Той остава под засилено полицейско присъствие, докато продължава издирването на заподозрения стрелец, който все още е на свобода.