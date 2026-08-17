Задържаха турски адмирал в Истанбул, говорил за смяна на властта

Турски адмирал от резерва е бил задържан заради изказване в предаване, в което е говорил за смяна на властта в Турция и решенията на турската Висша избирателна комисия (ВИК), съобщава турският в. "Йени шафак".

"Властта вече ще се смени. Независимо дали ще бъде болезнено или не! ВИК трябва да взема решения в съответствие със закона, в противен случай като страна ще изпаднем в затруднение", казва Тюркер Ертюрк в откъс от предаването.

След тези изявления, които проправителственият "Йени шафак" определя като насочени срещу управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) и ВИК, прокуратурата в истанбулската община Бакъркьой е започнала съдебно разследване. Като част от разследването адмиралът, член на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), е бил задържан, информира БТА.

Тюркер Ертюрк е роден през 1957 г. в Трабзон, Североизточна Турция, и е заемал длъжността командир на Военноморското училище в периода 2008–2010 г. През 1985-1987 г. е служил в т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), международно непризната държава, провъзгласена през 1983 г. Образование получава във Военноморската академия (1988-1990 г.), Академията на въоръжените сили (1992 г.), и Колежа по отбрана на НАТО в Рим (1999 г.), според данни, публикувани в онлайн изданието Хабер7.