Хутите атакуваха саудитски военен кораб в Червено море

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Йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували с балистични ракети саудитски военен кораб и четири придружаващи го патрулни плавателни съда в Червено море край йеменското пристанище Мока. Според военния говорител на групировката Яхия Сари десантният кораб е бил напълно обхванат от пламъци, а няколко от придружаващите го плавателни съдове са потопени или са се запалили, съобщава turkiyetoday.

До момента няма официално потвърждение от саудитските власти на твърденията на хутите.

Мока се намира в близост до протока Баб ел Мандеб – стратегически важен морски маршрут, който свързва Червено море с Аденския залив и през който преминава значителна част от международното корабоплаване.

Хутите обявиха морска блокада срещу Саудитска Арабия през юли, като заявиха, че ще атакуват саудитски плавателни съдове, преминаващи през Баб ел Мандеб. Групировката твърди, че действията ѝ са в отговор на „саудитската обсада на Йемен" – обвинение, което Рияд отхвърля.

Атаката е част от поредица удари на хутите срещу плавателни съдове в района. Миналата седмица при нападение срещу търговски кораб в протока Баб ел Мандеб загинаха четирима членове на екипажа и двама йеменски спасители.

В понеделник международно признатото правителство на Йемен съобщи и за нов ракетен обстрел от страна на хутите към Баб ел Мандеб и йеменското крайбрежие на Червено море. Според йеменската армия са били изстреляни две хиперзвукови балистични ракети по посока на Мока и крайбрежието.