Стотици фенове изпратиха Бони Тайлър: Погребаха певицата в родния й Скуен (Видео)

Стотици фенове от цял свят се наредиха по улиците, за да се сбогуват с певицата Бони Тайлър. Те пяха и аплодираха, докато ковчегът ѝ преминаваше покрай тях, пише Би Би Си. По време на церемонията Тайлър беше обявена за „звезда, но никога примадона".
След службата ковчегът ѝ беше откаран в родния ѝ град Скуен за частна семейна церемония. Бони Тайлър почина на 8 юли на 75-годишна възраст.
Тайлър е била „единствена по рода си" и „обичана от милиони по света", заяви пред присъстващите на церемонията в Суонзи търсачът на таланти Роджър Бел, който я открива. Фенове пък скандираха „Обичаме те, Бони", когато кортежът потегли към Скуен в Нийт Порт Талбот.
Бел спомена цветята, картичките и почитта, изпратени от британския парламент, принца и принцесата на Уелс, португалското правителство, музикантите сър Клиф Ричард, сър Род Стюарт и Сузи Куатро, както и от многобройни фенове.
„Но в Суонзи тя беше обичана от Робърт и семейството като Гейнър и леля Гейнър", каза той.
Бони Тайлър прекарваше голяма част от времето си в Португалия, но винаги открито подкрепяше Суонзи и Уелс.
Бел я определи като „глобална икона и суперзвезда", която никога не е забравила корените си и се е гордеела с тях.
Той каза, че певицата е била „фантастичен посланик на Суонзи и Уелс и е разказвала на всички колко прекрасни са те".
Мениджърът на Тайлър Матю Дейвис говори за скромния ѝ характер, като я описа като жена, която „винаги е била звезда, но никога не е била примадона".
Певицата придобива международна известност през 80-те години с излизането на Total Eclipse of the Heart, която оглавява класациите във Великобритания и САЩ.
Албумът Faster Than the Speed of Night, в който е включена песента, също постига огромен успех и става единственият ѝ албум, достигнал номер едно във Великобритания. Разпознаваема със своя дрезгав глас, Тайлър изпълнява още редица хитове, сред които Holding Out for a Hero, It's a Heartache и If You Were a Woman (And I Was a Man).
До ковчега ѝ беше поставена цветна композиция, изписваща името „Бони", а самият ковчег беше украсен с бели рози и лилии.
Достъпът до церемонията в „Суонзи Минстър" беше разрешен само за семейството, приятелите и поканените гости. Феновете, които искаха да отдадат почит, получиха програма на службата и можеха да я наблюдават на екран на близкия площад „Сейнт Дейвид" или онлайн.
От тълпата се чуваха бурни възгласи, като мнозина скандираха „Благодарим ти, Бони", когато ковчегът влезе в църквата под звуците на нейния хит „If I Sing You a Love Song".
Преподобният каноник Джъстин Дейвис прочете възпоменателно слово, написано от семейството на Тайлър, в което се разказва за ранните ѝ години, прекарани в общински дом с четири спални в Скуен заедно с родителите и братята и сестрите ѝ.
„Звезда се роди на Елси и Глиндер Хопкинс, а най-доброто тепърва предстоеше – те просто още не го знаеха", каза той.
Цветя, включително композиция, препращаща към хита на Бони Тайлър „Total Eclipse of the Heart", бяха положени пред „Суонзи Минстър".
След церемонията ковчегът на Тайлър беше откаран от Суонзи за частното семейно погребение в родния ѝ град Скуен.
В края на службата прозвуча Those Were the Days на Мери Хопкин от 1969 г. – песен, която Тайлър сама е избрала.
Тя изпълнила песента на конкурс за певци в ръгби клуб, където завършила на второ място и спечелила награда от 1 паунд.
Хопкин и Тайлър са израснали близо една до друга в Уелс. Тайлър разказвала, че една от причините да промени името си била да избегне объркване с Хопкин, когато започнала да набира популярност.
Ковчегът на Тайлър е проектиран от семейството ѝ и отразява любовта ѝ към музиката. От двете му страни са гравирани микрофон и сол ключ. В горната част е изобразен кръстът, който певицата е носела и който е бил проектиран от бижутера Спенсър Морган. В долната част е гравирана двойка крила, избродирани върху едно от сценичните ѝ якета.
Съпругът на Тайлър, Робърт Съливан, помаха на събралите се пред „Суонзи Минстър", за да отдадат почит на покойната му съпруга.