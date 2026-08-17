Стотици фенове изпратиха Бони Тайлър: Погребаха певицата в родния й Скуен (Видео)

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Стотици фенове от цял свят се наредиха по улиците, за да се сбогуват с певицата Бони Тайлър. Те пяха и аплодираха, докато ковчегът ѝ преминаваше покрай тях, пише Би Би Си. По време на церемонията Тайлър беше обявена за „звезда, но никога примадона".

След службата ковчегът ѝ беше откаран в родния ѝ град Скуен за частна семейна церемония. Бони Тайлър почина на 8 юли на 75-годишна възраст.

Тайлър е била „единствена по рода си" и „обичана от милиони по света", заяви пред присъстващите на церемонията в Суонзи търсачът на таланти Роджър Бел, който я открива. Фенове пък скандираха „Обичаме те, Бони", когато кортежът потегли към Скуен в Нийт Порт Талбот. Погребаха певицата в родния й Скуен СНИМКА: Ройтерс

Бел спомена цветята, картичките и почитта, изпратени от британския парламент, принца и принцесата на Уелс, португалското правителство, музикантите сър Клиф Ричард, сър Род Стюарт и Сузи Куатро, както и от многобройни фенове.

„Но в Суонзи тя беше обичана от Робърт и семейството като Гейнър и леля Гейнър", каза той. Погребаха певицата в родния й Скуен СНИМКА: Ройтерс

Бони Тайлър прекарваше голяма част от времето си в Португалия, но винаги открито подкрепяше Суонзи и Уелс.

Бел я определи като „глобална икона и суперзвезда", която никога не е забравила корените си и се е гордеела с тях.

Той каза, че певицата е била „фантастичен посланик на Суонзи и Уелс и е разказвала на всички колко прекрасни са те". Стотици фенове изпратиха Бони Тайлър СНИМКА: Ройтерс

Мениджърът на Тайлър Матю Дейвис говори за скромния ѝ характер, като я описа като жена, която „винаги е била звезда, но никога не е била примадона".

Певицата придобива международна известност през 80-те години с излизането на Total Eclipse of the Heart, която оглавява класациите във Великобритания и САЩ. Стотици фенове изпратиха Бони Тайлър СНИМКА: Ройтерс

Албумът Faster Than the Speed of Night, в който е включена песента, също постига огромен успех и става единственият ѝ албум, достигнал номер едно във Великобритания. Разпознаваема със своя дрезгав глас, Тайлър изпълнява още редица хитове, сред които Holding Out for a Hero, It's a Heartache и If You Were a Woman (And I Was a Man).

До ковчега ѝ беше поставена цветна композиция, изписваща името „Бони", а самият ковчег беше украсен с бели рози и лилии. Стотици фенове изпратиха Бони Тайлър СНИМКА: Ройтерс

Достъпът до церемонията в „Суонзи Минстър" беше разрешен само за семейството, приятелите и поканените гости. Феновете, които искаха да отдадат почит, получиха програма на службата и можеха да я наблюдават на екран на близкия площад „Сейнт Дейвид" или онлайн.

От тълпата се чуваха бурни възгласи, като мнозина скандираха „Благодарим ти, Бони", когато ковчегът влезе в църквата под звуците на нейния хит „If I Sing You a Love Song".

Преподобният каноник Джъстин Дейвис прочете възпоменателно слово, написано от семейството на Тайлър, в което се разказва за ранните ѝ години, прекарани в общински дом с четири спални в Скуен заедно с родителите и братята и сестрите ѝ.

„Звезда се роди на Елси и Глиндер Хопкинс, а най-доброто тепърва предстоеше – те просто още не го знаеха", каза той.

Цветя, включително композиция, препращаща към хита на Бони Тайлър „Total Eclipse of the Heart", бяха положени пред „Суонзи Минстър". Погребаха певицата в родния й Скуен СНИМКА: Ройтерс

След церемонията ковчегът на Тайлър беше откаран от Суонзи за частното семейно погребение в родния ѝ град Скуен.

В края на службата прозвуча Those Were the Days на Мери Хопкин от 1969 г. – песен, която Тайлър сама е избрала.

Тя изпълнила песента на конкурс за певци в ръгби клуб, където завършила на второ място и спечелила награда от 1 паунд.

Хопкин и Тайлър са израснали близо една до друга в Уелс. Тайлър разказвала, че една от причините да промени името си била да избегне объркване с Хопкин, когато започнала да набира популярност.

Ковчегът на Тайлър е проектиран от семейството ѝ и отразява любовта ѝ към музиката. От двете му страни са гравирани микрофон и сол ключ. В горната част е изобразен кръстът, който певицата е носела и който е бил проектиран от бижутера Спенсър Морган. В долната част е гравирана двойка крила, избродирани върху едно от сценичните ѝ якета.

Съпругът на Тайлър, Робърт Съливан, помаха на събралите се пред „Суонзи Минстър", за да отдадат почит на покойната му съпруга.