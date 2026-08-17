4 часа зетят на Тръмп и Николай Младенов притискаха Нетаняху за мира в Газа. Без успех

Израелски представител съобщи, че по време на днешните разговори не е постигнат пробив

Израелският премиер се дърпа от споразумение заради избори

На среща, продължила повече от четири часа, зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър е оказвал натиск върху израелския премиер Бенямин Нетаняху да продължи с подкрепения от САЩ план за прекратяване на огъня в Газа и "да не създава пречки". Това заяви пред Си Ен Ен израелски източник, запознат с дискусиите, на които е присъствал върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов, както и бившият британски премиер Тони Блеър. Според източника в понеделник Нетаняху е обявил, че постигането на напредък по плана е "проблематично" заради предстоящите парламентарни избори на 27 октомври. Според проучвания Нетаняху не е в добра позиция преди вота и затова не е склонен да прави отстъпки по отношение на Газа.

Израелският премиер също така е казал на Къшнър и Младенов, че "Хамас" първо трябва да предприеме стъпки, явно визирайки разоръжаването на групировката.

Нетаняху е заявил още пред Къшнър, че Израел няма да изтегли никакви сили от Газа, докато Хамас не бъде напълно разоръжен, твърди високопоставен израелски служител.

На срещат Къшнър и израелският премиер са се споразумели, че американски генерал ще наблюдава извеждането от експлоатация на оръжията на "Хамас".

Миналата седмица Бенямин Нетаняху отхвърли 15-точковия план за мир в

рядка публична демонстрация на неподчинение

срещу администрацията на Тръмп. Споразумението предвижда да започне разоръжаването на "Хамас", както и изтеглянето на израелски войски от ивицата. Но Нетаняху не е съгласен с плана и е категоричен, че израелските войски в Газа няма да се изтеглят, докато "Хамас" първо не се разоръжи.

Ден преди срещата си с израелския премиер Младенов и Къшнър бяха в Египет, където разговаряха с египетски, катарски и турски посредници в опит да придвижат напред мирния план на президента на САЩ. На срещата е присъствал и лидерът на "Хамас" Халил ал Хая.

Пред представители на групировката Къшнър е подчертал, че движението трябва да се разоръжи напълно, а от "Хамас" са потвърдили отново ангажимента си в подкрепа на споразумението за прекратяване на огъня. Къшнър е настоял и че "Хамас" не трябва да има никаква бъдеща роля в управлението на Газа.

Същевременно няколко страни, включително Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, пуснаха общо изявление, осъждайки отхвърлянето на пътната карта за мир от Нетаняху, заявявайки:

"Израел сега носи отговорност

за възпрепятстването на усилията за постигане на мир в Газа". Сред другите подписали са Йордания, Пакистан, Индонезия и посредниците за прекратяване на огъня.

От гледна точка на Нетаняху все още има големи пропуски в условията на сделката. Израел иска оръжията, предадени от "Хамас" при разоръжаването, да бъдат унищожени, а не складирани, така че "Хамас" да не може да си ги върне.

На свой ред Доналд Тръмп обяви, че "Хамас" се отказва от оръжията си съгласно неговия мирен план за Газа.

Американският президент коментира и предстоящите избори в Израел в края на октомври.

"Мисля, че е най-подходящо за мен да не се намесвам в израелските избори, но може да подкрепя някого", обяви Тръмп пред "Фокс нюз".

Републиканецът и Нетаняху са забележително близки, въпреки че двамата са се сблъсквали по няколко въпроса през последните месеци и един от тях е именно Газа.

До момента от Съвета за мир няма официален коментар за срещата.

Въпреки липсата на пробив израелската страна определи срещата като „задълбочена и конструктивна". Според канцеларията на Нетаняху Израел и Съветът за мир са се съгласили, че разоръжаването на въоръжените групировки в Газа трябва да бъде „бързо и цялостно", преди да започне каквото и да е възстановяване на ивицата.

Израелски представители посочиха също, че Къшнър и Нетаняху са се договорили възстановяването на Газа да не започва, докато „Хамас" не предаде напълно оръжията си, включително лекото въоръжение.

Като част от договореностите ще бъдат създадени две работни групи. Едната ще се занимава с разоръжаването и демилитаризацията на групировките в Газа, а другата – със санитарните условия, достъпа до чиста вода и други въпроси, свързани с общественото здраве в палестинската територия.